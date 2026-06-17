Antonia Cascales: "La inclusión debe constituir un compromiso compartido y sostenido por toda la Universidad"

¿Por qué decidió especializarse en Educación Infantil?

En su día consideré, y lo sigo considerando, que es la etapa más decisiva en el desarrollo integral de la persona, en la medida que se establecen las bases del aprendizaje, la comunicación, la autonomía, la socialización y, también por supuesto, la regulación emocional. Para mí es un lujo poder acompañar a los niños y niñas en los primeros descubrimientos y contribuir a que encuentren en la escuela un entorno seguro, estimulante, inclusivo y con oportunidades. La intervención educativa en esta etapa facilita la identificación de necesidades, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, la adopción de medidas ajustadas antes de que determinadas dificultades se consoliden, pero, sobre todo, es una etapa donde se ponen en valor las fortalezas de cada uno de ellos.

¿Qué valor le da a esta etapa del sistema educativo?

Muchísimo, no soy nada objetiva, soy ‘seño’ de Infantil. Si bien está reconocida cómo una etapa con carácter educativo por la normativa vigente desde hace mucho tiempo en nuestro país. Estaremos de acuerdo en que es el espacio privilegiado por excelencia que debe promover la igualdad de oportunidades. A esto le podemos añadir que también permite detectar tempranamente posibles necesidades educativas o de otro tipo que puedan presentar los más pequeños de la sociedad, pero creo que dicho así queda incompleto. Es el espacio que nos permite reconocer, visibilizar y poner en valor las fortalezas de cada de uno de ellos y que, seguramente, estas fortalezas convivirán con dichas necesidades. Entiendo que no son realidades opuestas, sino que forman parte de la singularidad de la persona. Reconocer las necesidades no implica centrar la mirada en las dificultades, del mismo modo que identificar las fortalezas no significa ignorar los retos existentes. Se trata de adoptar una perspectiva equilibrada e inclusiva que permita ofrecer los apoyos necesarios, ajustar la respuesta educativa y crear oportunidades para que cada alumno pueda participar, aprender y desarrollarse desde sus propias capacidades. Por ello, considero imprescindible reconocer la importancia de los profesionales de esta etapa, garantizar una formación docente especializada y proporcionar los recursos necesarios para identificar, visibilizar y potenciar la singularidad de cada persona. Invertir en Educación Infantil significa, en definitiva, crear oportunidades para el desarrollo, el bienestar, la equidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

También ejerció durante años como maestra de pedagogía terapéutica. ¿Qué le llevó a internarse en esté ámbito educativo, y qué aprendió durante esa etapa?

Es posible que quien haya leído lo anterior, no entienda mucho este cambio. Seguramente, tienen mucho que ver mis padres y la educación que hemos recibido. Nos han enseñado a poner cada cosa en su sitio y asignar el valor que tiene para cada momento. Desde esta especialidad, la contribución que haces al alumnado adquiere otra dimensión diferente. Hablamos del desarrollo personal, social… pero también hablamos de aprender a convivir en la sociedad a la que pertenecen, aquí y ahora. Por lo tanto, además de esa parte académica en la que me apasiona ver su evolución, creo que ayudarles a desplegar herramientas que les permitan encontrar su lugar en el mundo y puedan construir un proyecto de vida propio, sin olvidar que forman parte de un contexto en la que deben aprender a convivir, aportar y cuidar de los demás. También te permite concienciar a la sociedad en el valor de la diferencia. Todos somos diferentes, todos podemos presentar determinadas necesidades en algún momento de nuestra vida. No se trata de que todos recorran el mismo camino de la misma manera, sino de procurar que cada uno disponga de las condiciones necesarias para avanzar y alcanzar sus propias metas.

Interesada en la investigación, forma parte de los grupos ‘Compartimos Educación’ e ‘Investigación Social en Enfermedades Raras y Discapacidad’. ¿Qué tareas lleva a cabo en cada uno de ellos?

Sí, y me siento muy agradecida de poder formar parte de ambos. Son equipos multidisciplinares, lo que nos permite aproximarnos a las realidades educativas y sociales desde perspectivas complementarias y construir respuestas más amplias y ajustadas a las necesidades de las personas. En el grupo ‘Compartimos Educación’, la familia ocupa un lugar central. Desde este equipo se promueven procesos de colaboración, corresponsabilidad y coformación entre las familias y los profesionales de la educación. El grupo Investigación Social en Enfermedades Raras y Discapacidad, que colidero junto con la Dra. Gómez Navarro, se orienta al estudio de las necesidades educativas, sociales y familiares de las personas con enfermedades raras y discapacidad, así como a la evaluación de los apoyos que reciben y al análisis de sus experiencias. Actualmente, estamos desarrollando proyectos dirigidos a identificar barreras, visibilizar fortalezas y proponer mejoras en la atención educativa, social y sanitaria. Para ambos grupos la investigación contribuye a crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda participar, desarrollarse y aportar a la sociedad desde su singularidad.

Que relación tiene el departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en la Educación con la discapacidad y las necesidades educativas.

Este departamento mantiene una relación muy estrecha con el ámbito de la discapacidad y de las necesidades educativas. Una de sus principales aportaciones consiste en analizar, evaluar y comprender las características de las personas y de los contextos en los que aprenden. Mi relación se concreta especialmente en la docencia que imparto en Biopatología de la Discapacidad, una asignatura pionera en España, impulsada por el catedrático García Sánchez y la Dra. Martínez Segura. Esta materia permite comprender cómo determinados factores biológicos y neurobiológicos pueden influir en el desarrollo, el comportamiento y el aprendizaje. Su finalidad no es medicalizar la educación, sino ofrecer herramientas para interpretar mejor determinadas necesidades, evitar explicaciones simplistas o erróneas y diseñar apoyos, adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje y aplicar intervenciones educativas ajustadas que favorezcan la participación, la autonomía y el progreso del alumnado.

¿Qué momento atraviesa actualmente la educación para estudiantes con necesidades especiales? ¿Cuál es el principal reto al que debe hacer frente?

Atravesamos un momento complejo. Desde el punto de vista normativo y pedagógico, el sistema educativo está preparado para ofrecer una respuesta inclusiva, aunque todavía no siempre sea la mejor ni la que cada estudiante necesita. Los avances logrados han sido posibles gracias a la confluencia de múltiples agentes: el compromiso del profesorado, la actuación de las administraciones, el trabajo de los servicios de orientación, la implicación de las familias, la participación del propio alumnado y una mayor sensibilización de la sociedad. El principal reto consiste ahora en trasladar esos principios inclusivos a la práctica cotidiana de todos los centros. Para ello, es necesario mejorar la coordinación entre profesionales y servicios, ajustar las expectativas a cada realidad, proporcionar los recursos adecuados y garantizar una formación docente que permita responder a una diversidad cada vez más compleja. Finalmente, es necesario mejorar el asesoramiento que reciben nuestros estudiantes en general y, de manera particular, quienes presentan necesidades educativas específicas. Debemos superar una visión excesivamente complaciente, esa especie de ‘pedagogía de Mr. Wonderful’, y ofrecer una orientación realista, rigurosa y personalizada, que permita ajustar las expectativas y los itinerarios académicos a las capacidades, intereses, necesidades de apoyo y posibilidades de desarrollo de cada estudiante. Orientar consiste en ayudar a tomar decisiones informadas y a construir proyectos viables, exigentes y acordes con la realidad de cada persona.

La UMU ha sido galardonada recientemente por su innovación educativa en los Premios Nacionales de Educación, impulsados por la entidad Betweien. ¿Qué valoración hace de este reconocimiento y del trabajo de la Universidad en materia de inclusión?

Lo valoro de forma muy positiva, porque pone en valor el trabajo colectivo que la UMU viene desarrollando desde hace años en materia de innovación, inclusión y mejora de la calidad educativa. Es también un reconocimiento al compromiso del profesorado, de los servicios universitarios y de todos los profesionales que trabajan para que la diversidad del alumnado sea atendida con rigor y responsabilidad. Creo que nos encontramos en un momento decisivo para consolidar tanto la innovación educativa como la respuesta a la diversidad. El reto consiste en lograr que las buenas prácticas se incorporen de manera estable a la cultura institucional, sean evaluadas y puedan transferirse. Para ello, sería necesario revisar el modelo actual de los proyectos de innovación, favoreciendo su continuidad, su evaluación sistemática y la difusión de aquellas experiencias que hayan demostrado resultados positivos. Para mí un significado especial, porque una parte importante de mi trayectoria docente, desarrollada en distintas etapas del sistema educativo, y de mi labor investigadora actual ha estado vinculada a la inclusión, la innovación educativa y la atención a las necesidades del alumnado. Me ha permitido confirmar que las transformaciones más valiosas surgen de la voluntad de convertir el conocimiento generado en mejoras reales para las personas, desde una perspectiva ética que reconozca su dignidad, respete su autonomía, evite miradas reduccionistas sobre la discapacidad y garantice su participación en las decisiones que afectan a su educación y a su vida. En materia de inclusión, la Universidad ha avanzado de forma significativa, aunque todavía existe margen de mejora. Es necesario seguir trabajando en la accesibilidad, la formación del profesorado (un ámbito que, hasta hace relativamente poco, no siempre había ocupado un lugar suficientemente explícito en el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes universitario), la coordinación entre servicios, la provisión de apoyos y la participación del estudiantado. La inclusión no debe depender de la sensibilidad o de la iniciativa individual de determinadas personas, sino constituir un compromiso compartido y sostenido por toda la institución. Este premio representa un motivo de satisfacción y una responsabilidad; la de seguir avanzando para que la innovación contribuya realmente a que todo el alumnado pueda participar, aprender y desarrollar su proyecto académico en condiciones de equidad