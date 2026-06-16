Los últimos jesuitas de la Región se despiden al cerrar su comunidad de Santo Domingo en Murcia por "las escasas vocaciones y nuestro inapelable envejecimiento"

"Que así hayan sucedido las cosas, después de intentar, durante no poco tiempo, que fueran de otra forma, es un capítulo más de ese momento de repliegue que experimenta hoy la vida religiosa en la Iglesia de Europa, y que también tiene su impacto en la Compañía de Jesús". Así comenzaba el provincial de la Compañía de Jesús en España, Enric Puiggròs Llavinés, su discurso de despedida con motivo del adiós a los pocos religiosos que aún vivían en comunidad en un pìso de Murcia, junto al templo de Santo Domingo.

Y es que la orden atraviesa, detalló, "un momento institucional de fuerte debilidad, causada principalmente por el escaso número de vocaciones que Dios nos está concediendo en estos últimos años y por nuestro progresivo e inapelable envejecimiento". Así las cosas, la Compañía de Jesús llevó a cabo una reestructuración y cerró el piso. Los moradores del mismo vivirán ahora en otra comunidad autónoma.

Para decirles adiós, una Eucaristía, en Santo Domingo, oficiada por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, el cual dijo a los jesuistas: "Contad siempre con nuestras oraciones y sabed que a partir de este día os seguimos esperando con los brazos abiertos". Y es que "los jesuitas nos han dejado a lo largo de los tiempos la impronta por la educación, el celo misionero, el amor al Corazón de Jesús y la obediencia al Papa como cuarto voto", subrayó el prelado, informan desde la Diócesis.

En su homilía, Lorca Planes rememoró sobre los jesuitas que "la marcha de la ciudad de Caravaca de la Cruz fue un motivo de dolor; también dejasteis el dolor de la despedida en Lorca, habiendo dejado ya iniciada la construcción de la iglesia de San Mateo, en el solar de la Compañía; a estas despedidas se suman San Esteban y el Monasterio de Los Jerónimos, en cuyos muros y en sus templos todavía existen señales de vuestra presencia", indican desde el Obispado.

Por su parte, Puiggròs Llavinés lamentó "el desgarro de la partida", puesto que "son muchos los lazos espirituales y afectivos que acaban cuajando en una comunidad allí donde se ha establecido y con las personas a quienes pretende acompañar". A su juicio, "el 'En todo amar y servir' ignaciano es una manera de resumir la vida del jesuita: ha de fomentar raíces humanas que lo aten a la tierra, para que lo divino nazca y crezca hacia el cielo".

"El Espíritu activa en personas concretas un deseo de mayor servicio, como lo hizo de forma excepcional en San Ignacio de Loyola"

"Que hoy y por ahora nos estemos despidiendo, a los jesuitas nos recuerda que, en definitiva, no somos dueños de la duración de nuestras presencias. La vida religiosa apostólica, mirada por dentro, no se posee a sí misma. Es únicamente impulso del Espíritu, que activa en personas concretas un deseo de mayor servicio, como lo hizo de forma excepcional en San Ignacio de Loyola", resaltó.

La Diócesis está agradecida "a todos los jesuitas que han servido en esta tierra. A los conocidos y a los ocultos; a quienes predicaron desde el púlpito y a quienes evangelizaron silenciosamente desde el confesionario; a quienes enseñaron, acompañaron, escribieron, escucharon y consolaron; a quienes dedicaron toda una vida a esta Iglesia local con fidelidad humilde y generosa".

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Al finalizar la misa se leyó el acta en la que se recogía el cierre de la última comunidad de jesuitas en esta Iglesia diocesana. Porque, como destacó Puiggròs Llavinés como colofón de su alocución, "ponemos en manos de Dios el futuro y nos confiamos a la guía que hace de él, con el deseo de que permita que nuestra retirada no sea definitiva".