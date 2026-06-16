Portar un espray ilegal como el que llevaba el concejal de Vox en Murcia acarrea multas de hasta 30.000 euros

Portar un espray de pimienta no homologado, como el que llevaba encima Fernando Sánchez-Parra, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, con el cual un inmigrante aseguró a la Policía que lo había amenazado, como publicó este diario, acarrea multas de hasta 30.000 euros. El edil no llegó a rociar al inmigrante y previsiblemente será sancionado con el mínimo, 600 euros, que se quedará en la mitad si paga pronto, explican fuentes cercanas al caso.

La normativa establece sanciones en varios supuestos: si el espray no está autorizado (como es el caso del requisado a Sánchez-Parra) y si se exhibe de forma intimidatoria o negligente. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (la conocida popularmente como Ley Mordaza) tipifica como infracción grave "portar, exhibir o usar armas prohibidas" y también "portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio".

Los hechos tuvieron lugar pasadas las cuatro y media de la mañana del sábado, por la calle Puerta Nueva, donde un inmigrante argelino pidió ayuda a agentes de la Policía Local de Murcia que se hallaban en la zona: les contó que había sido amenazado por un joven que había llegado a exhibir frente a él un espray de defensa personal. La Policía identificó al varón, que resultó ser el concejal de Vox, le requisó el espray tras comprobar que era ilegal y lo denunció.

"En lugar de detenerlo, la Policía se dedicó a inspeccionar si cumplía o estaba caducado el espray pimienta de nuestro concejal, que protegía a las chicas", dice el partido conservador

El migrante, un gorrilla de la zona, no fue arrestado ni sancionado en ese momento, dado que no incurrió en ninguna conducta delictiva. Sin embargo, desde la formación conservadora en el Consistorio insisten en calificarlo de "delincuente", ponen el acento en sus "antecedentes penales" y subrayan que "en lugar de detenerlo, la Policía se dedicó a inspeccionar si cumplía o estaba caducado el espray pimienta de nuestro concejal, que protegía a las chicas, dejando impune a este delincuente".

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento murciano llega a aseverar que el concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, "da instrucciones a la Policía para que no lleven a estos delincuentes a Policía Nacional a que se les aplique la Ley de Extranjería", en virtud de la cual, consideran, tendrían que ser expulsados de España.

El partido exige el cese de Perona, algo que llevará al próximo Pleno, "porque ha convertido a Murcia en un paraíso de impunidad para las bandas de inmigrantes ilegales, que hacen de gorrillas por toda la ciudad, sembrando de delitos todo el municipio".

Sánchez-Parra defendió, en conversación con este diario, que la madrugada de los hechos el gorrilla en cuestión "la estaba liando". El extranjero, un joven de 29 años, "dijo a la Policía que mi amigo y yo le estábamos persiguiendo, pero fue al revés". Admitió que hubo un momento en el que se vio "a punto de echarle el espray", debido a la violencia que, aseguró, mostraba el chico.

¿Qué dice la ley?

En España, los espráis de defensa personal y los dispositivos que expulsen gases o aerosoles están, en general, dentro de las armas cuya compraventa, tenencia y uso se prohíben con carácter general, salvo excepciones. La excepción clave es el espray de defensa personal que haya sido aprobado por el Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE).

Eso significa, en la práctica, que sí puede ser legal llevar un espray de pimienta encima, pero solo si está autorizado u homologado dentro del régimen específico previsto para su venta en armerías. No era el caso del pulverizador que la Policía encontró al edil de Vox.

Por otro lado, que sea legal llevar un espray de pimienta no significa que se pueda usar en cualquier circunstancia. El Código Penal contempla la legítima defensa como eximente cuando concurren, entre otros requisitos, una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Sánchez-Parra insiste en que, en su caso, el gorrilla estaba agresivo.