Urbanismo
Obras de asfaltado en la avenida Ronda Sur de Murcia: el tramo afectado, los horarios y las restricciones al tráfico
Las obras permitirán mejorar una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad, con una inversión de más de 272.000 euros
E.P.
El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado la noche de este lunes las obras de renovación integral del pavimento asfáltico de la avenida Ronda Sur, en sus casi 2,1 kilómetros, lo que permitirá mejorar el estado de una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad, según ha informado el Consistorio.
Dichas obras se desarrollarán durante una semana entre las 22.00 y las 6.00 horas.
La planificación prevista permitirá renovar una media de 400 metros lineales cada noche. Además, conforme se completa el asfaltado de cada tramo se procede inmediatamente al repintado de la señalización horizontal, de modo que a primera hora de la mañana, la zona intervenida queda acondicionada, señalizada y abierta al tráfico.
Durante la ejecución de los trabajos se mantiene además siempre abierto al tráfico uno de los tres carriles de circulación.
Las obras se ejecutan en el sentido de salida de la ciudad, desde la rotonda de MediaMarkt hasta el enlace con la autovía, renovando completamente los tres carriles de circulación de este tramo.
Actuación ampliada hasta los 2,1 kilómetros
La actuación forma parte de la estrategia municipal de mejora y modernización de las infraestructuras viarias y cuenta con un presupuesto total de 272.486,65 euros, tras la ampliación aprobada por la Junta de Gobierno.
Del presupuesto total, 192.879,00 euros están financiados con cargo al Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad, mientras que el incremento de hasta un 41% (79.607,65 euros) es asumido por la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial.
Con esta modificación, el Ayuntamiento actuará sobre el total de 2.100 metros lineales de toda la avenida y 20.890 metros cuadrados de superficie.
La ampliación del proyecto supone un incremento superior al 41% respecto a la inversión inicialmente prevista, lo que permite actuar sobre cerca de 5.770 metros cuadrados adicionales de pavimento.
Operación de repintado
Los trabajos incluyen el fresado del firme, la extensión de nuevas capas de aglomerado asfáltico y la reposición completa de la señalización horizontal. En total, se repintarán 8.598 metros de marcas viales, casi 3.000 metros más de los contemplados inicialmente.
La programación de las obras se ha coordinado con las actuaciones que desarrolla Red Eléctrica en la zona, con el fin de evitar afecciones futuras sobre el nuevo pavimento y optimizar la ejecución de ambas intervenciones.
Una vez finalicen estos trabajos y concluyan las actuaciones vinculadas a la canalización eléctrica, el Ayuntamiento completará la renovación del firme en el sentido contrario de la avenida, culminando así la remodelación integral de todos los carriles y sentidos de circulación de Ronda Sur.
El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, acompañado por los presidentes de Juntas Municipales de Santiago el Mayor, Barrio del Progreso, Infante Don Juan Manuel y Patiño, además del director general de Administración Local, Francisco Abril, ha supervisado esta intervención, indicando que el objetivo del Ayuntamiento es "seguir modernizando las grandes vías del municipio, reforzando la seguridad y mejorando la movilidad. Ronda Sur es una infraestructura clave para conectar barrios, pedanías y accesos a la ciudad, por lo que esta renovación era una actuación prioritaria para el equipo de Gobierno".
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