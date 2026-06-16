La entrega de Honores y Distinciones de Murcia ya tiene fecha: Ballesta, el Bando y la UCAM, entre los homenajeados

El Teatro Circo acogerá el próximo 25 de junio el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad de Murcia, en el que se rendirá homenaje a personas como el anterior regidor, José Ballesta; eventos como el Bando de la Huerta; e instituciones como la UCAM y entidades sociales.

La entrega de condecoraciones se celebrará el mismo día en el que se conmemora la fundación de la ciudad por el emir Abderramán II, a las 20:30 horas, con el objetivo de "rendir un justo homenaje a destacados murcianos e instituciones que han llevado el nombre del municipio a lo más alto a través de su entrega, talento y labor social", indicaron desde el Consistorio en un comunicado.

Durante esta jornada, el Ayuntamiento otorgará las máximas condecoraciones de la ciudad a título póstumo al alcalde José Ballesta Germán, quien recibirá la Medalla de Oro y la distinción de Hijo Predilecto.

"La concesión de la Medalla de Oro responde al reconocimiento de una vida marcada por la entrega, la vocación de servicio público y un firme compromiso con el progreso de Murcia. Ballesta impulsó una transformación profunda y duradera en el municipio, gobernando siempre desde el diálogo, el consenso y una cercanía que defendía una Murcia orgullosa de sus raíces y ambiciosa en su futuro", resaltaron desde el equipo de Gobierno local.

De igual manera, se le otorga el título de Hijo Predilecto "en agradecimiento a su brillante trayectoria personal y profesional, en la que destacó como catedrático universitario, rector, consejero y alcalde. Desde el rigor intelectual y la humildad, encarnó el orgullo de pertenencia y dignificó la función pública, asociando siempre el nombre de Murcia al talento y a la excelencia", agregaron desde la Glorieta.

Asimismo, será nombrado Hijo Adoptivo, a título póstumo, el artista Antonio Ballester Les Ventes, "en reconocimiento a su estrecha vinculación con Murcia y a su destacada aportación a la vida cultural y artística local".

Por otro lado, la distinción de Hija Adoptiva de la ciudad será entregada a la cantante Rozalén, originaria del pueblo albaceteño de Letur, aunque inició su trayectoria profesional en Murcia durante su etapa universitaria y "ha mantenido desde entonces un vínculo constante con la ciudad, a la que contribuye a proyectar positivamente en el ámbito nacional e internacional".

Medallas de Oro

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia entregará el próximo jueves la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a ASTRAPACE, asociación que cumple 45 años ofreciendo atención integral a personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y patologías afines.

El Bando de la Huerta, Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, recibirá la Medalla de Oro con motivo de su 175 aniversario. Y en materia cultural se encuentra también la concesión de la Medalla de Oro al Grupo de Coros y Danzas 'Virgen de los Peligros', que cumple 50 años dedicados a la conservación y difusión del folclore murciano a través de actuaciones, publicaciones y formación artística.

El Ayuntamiento premiará también con la Medalla de Oro al UCAM Murcia Club de Baloncesto, que celebra su 40 aniversario consolidado como embajador deportivo de la ciudad en la Liga Endesa y en competiciones europeas.

Noticias relacionadas

Y, en el ámbito social y sanitario, recibirán Medalla de Oro Proyecto Hombre, entidad que desde hace 30 años se dedica a la prevención y el tratamiento de adicciones, y la Asociación Pupaclown, "cuya labor ha supuesto un antes y un después en la humanización de la atención sanitaria infantil en los hospitales de la ciudad, así como en la promoción de la cultura accesible", concluyeron desde el Consistorio.