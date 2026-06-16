Más colegios de Murcia siguen la estela de movilizaciones ante el calor: "Tenemos niños con mareos y dolores de cabeza"

El colegio público CEIP Virgen de Atocha de Santiago y Zaraiche sigue la estela de movilizaciones en Murcia iniciada por el IES Beniaján y continuada, de forma diaria, por el CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca.

Las familias de los alumnos del CEIP Virgen de Atocha, centro en el que solo la mitad de las clases cuenta con aire acondicionado, se movilizan este viernes sobre las 18.00 horas, durante el desarrollo de la fiesta de fin de curso, con una pitada y las intervenciones de algunos padres y madres, explicó a esta redacción el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

Con este acto de protesta, el CEIP Virgen de Atocha reivindica conocer la intensidad eléctrica del sistema y el estado de las instalaciones. Además, piden que el Ayuntamiento se responsabilice del mantenimiento de los aires acondicionados ya existentes y que dote de climatización a las aulas que no cuentan con ella.

Para este acto de protesta, las familias tomarán los característicos pitos del Entierro de la Sardina. Aunque, a diferencia de la Sardina, "no queremos un entierro con fuego", explicó el presidente del AMPA, quien también agregó que será "un ejemplo real para los niños de lucha por su libertad y sus derechos".

El presidente del AMPA relató que el centro "ha heredado una manzana envenenada", pues los aires acondicionados operativos fueron instalados por corporaciones anteriores el AMPA y no están sometidos a revisiones, mientras que la mitad de las aulas solo cuentan con ventiladores que "mueven el aire caliente".

"Tenemos niños con mareos y dolores de cabeza, que llegan a clase chorreando de sudor", lamentaron desde la dirección del AMPA.

Antecedentes

El centro de Santiago y Zaraiche sigue así el sendero iniciado por los cincuenta estudiantes del IES Beniaján que se concentraron a las puertas del centro el miércoles pasado por las altas temperaturas y las condiciones del centro que, al estar en obras, tan solo la mitad de las aulas están disponibles para dar clase.

Solo dos días más tarde de la primera movilización, las familias del CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca se concentraron, también a las puertas del centro, para exigir la climatización del centro en el que durante el curso pasado se registraron unos cinco golpes de calor, como detalló el presidente del AMPA del centro de Rincón de Seca a esta redacción.

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Y el AMPA del CEIP Virgen de Atocha de Santiago y Zaraiche hará lo propio este viernes por la tarde. "Estamos preocupados por la inacción de las administraciones", lamentó el presidente del AMPA, pues, tras meses de escritos y más de medio año a la espera de poder concertar una cita con el consejero de Educación, Víctor Marín, las familias del centro siguen sin respuesta.