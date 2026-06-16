Un año de retrasos: Vox vuelve a pedir la reapertura de las cantinas de los campos de fútbol de Murcia, cerradas desde 2020

Las restricciones a raíz de la pandemia del covid-19 todavía se dejan ver en Murcia, en concreto, en las cantinas de los campos de fútbol, que permanecen cerradas desde 2020, después de seis años y varias fechas para su puesta en marcha que se han ido postergando.

Esto es lo que denuncia Vox en un comunicado emitido tras el partido de fútbol celebrado el pasado domingo, en el que el equipo de fútbol Unión Deportiva Los Garres disputaba un encuentro en el que se podía decidir el ascenso de categoría y entrar, el año que viene, en Tercera Federación.

El evento deportivo congregó a más de mil asistentes, pero "las cantinas siguen cerradas pese a las promesas, y es peligroso si con elevadas temperaturas no se puede dar ni agua a vecinos y aficionados", expuso David Baquero, concejal de Vox.

En respuesta, desde el Ayuntamiento de Murcia indicaron que ya se han ejecutado las obras de rehabilitación de estos espacios, con una inversión de unos 200.000 euros. Respecto al servicio de las cantinas, se han adjudicado los acuerdos correspondientes a las instalaciones de El Palmar, Llano de Brujas, Guadalupe y Sangonera La Verde.

"En el resto de los casos, no se han presentado licitadores o las ofertas no han cumplido correctamente con los requisitos exigidos. No obstante, la Concejalía de Deportes continúa trabajando para completar la adjudicación de las cantinas pendientes, en colaboración con los presidentes de las Juntas Municipales, con el objetivo de localizar a posibles interesados en su gestión", agregaron desde el Consistorio.

Anuncios "a bombo y platillo"

El cierre de las instalaciones deportivas se produjo poco después de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, periodo durante el cual el entonces concejal del PP, Felipe Coello, reclamó que se sacara a licitación el contrato de este servicio "de manera urgente".

Tras el regreso del PP a la Glorieta, tanto PSOE como Vox defendieron, en el pleno municipal de septiembre de 2024, la reapertura de estos espacios. Y Vox volvió a demandar su puesta en funcionamiento en septiembre de 2025, más de medio año después de que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento anunciase "a bombo y platillo" la rehabilitación y reapertura de las instalaciones, en enero de ese mismo año.

Más tarde, en mayo de 2025, "cuando nada se había hecho, volvieron a anunciar lo mismo, comprometiéndose a ejecutar esa reapertura en cuestión de unos pocos meses", relataron desde Vox.

Concretamente, el campo deportivo de Los Garres entraba el tercer lote del contrato de obras y servicios que sacó a licitación el Ayuntamiento destinado a la reapertura de estos espacios. Pero "ha pasado más de un año y la cantina en el campo de Los Garres sigue cerrada. E incluso en días de máxima afluencia de público y altas temperaturas como las existentes durante el partido de fútbol del domingo pasado, los vecinos y aficionados no cuentan con los servicios mínimos imprescindibles en una instalación deportiva", prosiguió el grupo de la oposición.

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"Llevamos meses y años pidiendo que se abran de una vez las cantinas de las instalaciones deportivas que dependen del Ayuntamiento. El Gobierno del PP ha anunciado una y otra vez que ya lo está ejecutando, se comprometió a ello, pero ha pasado demasiado tiempo y la realidad, como hemos visto en Los Garres el domingo pasado, es que sigue sin haber nada", concluyó el edil David Baquero.