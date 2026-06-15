El turismo de congresos deja 55 millones de euros en Murcia

El turismo de congresos dejó en Murcia un impacto directo de más de 55 millones de euros el año pasado, según recoge el estudio de reuniones del municipio presentado este lunes por la alcaldesa, Rebeca Pérez.

El impacto directo en la economía murciana que dejaron estas reuniones, de 55,6 millones de euros, supone un incremento del 24,1 por ciento respecto a 2024. Aunque cabe mencionar que el informe recoge, además, un aumento de la actividad congresual, con 1.209 reuniones profesionales celebradas -entre congresos, convenciones, jornadas, seminarios y simposios-, un 16,5 por ciento más que en 2024. Y estas reuniones congregaron a 165.715 asistentes, un aumento del 4,4 por ciento.

Para la alcaldesa de Murcia, "lo que hace esta información y esta cifra récord es consolidarnos como un destino turístico atractivo, preparado y también competitivo en todo el territorio nacional y también europeo".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, señaló que "el turismo MICE se ha convertido en uno de los principales motores de dinamización económica del municipio. Cada congreso o convención repercute directamente en nuestros hoteles, restaurantes, comercios, empresas de servicios y oferta cultural, además de contribuir a reducir la estacionalidad turística y atraer visitantes de alto valor añadido".

Crece el mercado nacional

El estudio refleja también un fuerte dinamismo del mercado nacional, con un aumento del 76,4 por ciento en el número de reuniones y un crecimiento del 94,1 por ciento en asistentes procedentes de otras comunidades autónomas, que alcanzan los 58.406 delegados.

En paralelo, el turismo internacional muestra también una evolución muy positiva, con un incremento del 102,1 por ciento en asistentes extranjeros, lo que prácticamente duplica su volumen respecto al ejercicio anterior.

Por tipología de eventos, las jornadas, seminarios y simposios continúan liderando la actividad, aunque destacan especialmente las convenciones empresariales, que crecen un 48,9 por ciento. Por otro lado, los sectores médico-sanitario y económico-comercial siguen siendo los principales motores del segmento.

Efecto desestacionalizador

El informe subraya la elevada rentabilidad del turismo de reuniones, con una estancia media de tres días y un gasto diario que alcanza los 268 euros en establecimientos de cuatro estrellas, con un impacto directo en hoteles, restauración, comercio, transporte, producción audiovisual y oferta cultural

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Asimismo, el segmento MICE contribuye de forma decisiva a la desestacionalización turística, pues concentra su actividad principalmente en primavera y otoño, con especial intensidad en los meses de marzo, mayo, septiembre y octubre, lo que permite mantener un flujo constante de visitantes durante todo el año.