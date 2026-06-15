Animales
Nacen siete polluelos de cigüeña blanca silvestre en Terra Natura Murcia
El parque murciano consolida su labor de conservación con el nacimiento de nuevas crías
Terra Natura Murcia ha confirmado el nacimiento de siete polluelos de cigüeña blanca silvestre en sus instalaciones. Estos nuevos nacimientos consolidan al parque como un enclave relevante para la reproducción natural de esta especie, que desde hace años ha encontrado en este entorno un espacio seguro y adecuado para nidificar, han señalado desde Portavoz.
La presencia de la cigüeña blanca silvestre en Terra Natura Murcia se remonta a 2012, cuando comenzaron a sobrevolar el parque atraídas por las aves del aviario y el humedal. Desde entonces, el recinto se ha convertido en un punto estable para el asentamiento de diferentes parejas reproductoras, que han construido sus nidos de forma natural en las instalaciones.
El nacimiento de estos siete polluelos supone un nuevo avance en la evolución de esta colonia silvestre. Como en casos anteriores, las crías están siendo vigiladas por los trabajadores de Terra Natura Murcia y por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, que procederán al anillamiento de las crías para recoger y analizar información muy importante sobre su reproducción, sus movimientos y su comportamiento en un entorno seguro y adecuado para su desarrollo.
El director del parque, Gustavo Martínez, ha destacado la relevancia de estos nacimientos "porque demuestran que nuestras instalaciones siguen siendo un espacio adecuado para que la cigüeña blanca silvestre se reproduzca de forma natural y se consolide la población de esta especie".
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