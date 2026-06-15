Murcia refuerza la prevención de incendios forestales: casi una veintena de efectivos se unen a la Brigada Forestal de Emergencias

Murcia refuerza la prevención de incendios forestales con la incorporación de 18 nuevos efectivos a la Brigada Forestal de Emergencias. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, presentó el dispositivo, compuesto por un total a 78 efectivos municipales, este lunes en la explanada del santuario de la Fuensanta, apenas nueva días después del fuego que calcinó casi 200 hectáreas en Los Garres que se quedó muy próximo al núcleo urbano de la pedanía.

El operativo, que permanecerá activo hasta el próximo 30 de octubre, reúne a 42 bomberos, 10 agentes de Policía Local y 26 efectivos de Emergencias y Protección Civil y, como novedad, este año cuenta también con la presencia de tres vigilantes medioambientales, destinados a reforzar la supervisión del entorno natural y la detección temprana de riesgos.

Por su parte, los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil desarrollarán labores coordinadas de vigilancia, prevención y respuesta durante la temporada de mayor riesgo.

El Ayuntamiento ha actualizado el mapa de riesgos forestales

Medios tecnológicos

El dispositivo se refuerza, además, con medios tecnológicos avanzados, como un nuevo dron de vigilancia de última generación del servicio de Bomberos que se suma a los dos drones de Protección Civil y a los equipos aéreos de la Policía Local, con lo que se alcanza un total de cinco drones operativos para labores de vigilancia forestal.

Estos sistemas permiten la detección rápida de posibles conatos de incendio, la localización de vertidos ilegales, el apoyo en tareas de búsqueda mediante sistemas multisensor con inteligencia artificial, visión nocturna, 'zoom' de largo alcance con capacidad de identificar matrículas desde 250 metros, despegue rápido y captura 3D inteligente para la reconstrucción de zonas afectadas.

Por último, al operativo de seguridad se suma la Patrulla Ecológica de la Policía Local de Murcia, unidad especializada en la vigilancia medioambiental, el control de actividades potencialmente contaminantes y la supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental, que intensifica su actividad durante los meses de verano.

Parques forestales

El municipio de Murcia cuenta con 59 parques forestales, que suman 2.296,19 hectáreas, entre los que destacan espacios como el parque forestal Majal Blanco y el paraje de La Contraparada. A estos se suman otros enclaves de titularidad municipal de alto valor ambiental, algunos incluidos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como El Valle y Sierras de Altaona y Escalona.

Entre estos espacios destacan también Los Ginovinos (115,90 ha), en la Sierra de Altaona, y Coto Cuadros (1.500 ha), compartido con los municipios de Murcia, Molina de Segura y Santomera, además de otros parajes naturales como Los Polvorines, Corvera y La Murta.

Colaboración ciudadana

Desde el Ayuntamiento de Murcia también recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de incendios, al instar a la población a respetar las normas de uso de los espacios forestales, evitar conductas de riesgo y comunicar de forma inmediata cualquier comportamiento sospechoso o incidencia a los servicios de emergencia o a la Policía Local.

El plan especial de prevención de incendios forestales permanecerá activo durante toda la temporada de alto riesgo, "con el objetivo de proteger el patrimonio natural del municipio, preservar la biodiversidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía", concluyeron desde el Consistorio.