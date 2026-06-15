Limpieza exprés en Sangonera la Seca tras las quejas vecinales por la acumulación de basura y falta de contenedores

Los vecinos del Camino de las Casas de la pedanía de Sangonera la Seca en Murcia claman contra la acumulación de basura en su territorio y la situación que soportan desde hace semanas. Este paraje de aproximadamente 3 kilómetros de longitud se encuentra próximo al linde con Librilla, y en materia de limpieza, "solo cuenta con un contenedor", señala María, una de las vecinas que denuncia la situación que atraviesa este lugar. "La basura se acumula junto a la parada de autobús y sale a la carretera, a veces, somos los vecinos los que tenemos que apartarla fuera de la calzada", explica.

Además, cuenta que este problema se agrava en verano porque "viene gente de vacaciones a sus casas", lo que ha provocado que "entre los mosquitos y el olor aquí no se puede estar". La vecina añade que "no podemos abrir las ventanas de casa y en los últimos días hemos visto ratas".

Basura acumulada junto a los contenedores del Camino de las Casas. / L.O.

Asimismo, María como otros vecinos del Camino de las Casas, afirma que los operarios municipales de los servicios de recogida de basuras "vienen solo por la mañana a recoger la basura de los contenedores, la del suelo no la quitan". También, comentan que han llamado al Ayuntamiento de Murcia y a la empresa de limpieza municipal, PreZero, "y dijeron que iban a venir a quitarlo, pero aquí no viene nadie".

Como posible solución al problema, María, defiende que "vuelvan a poner todos los contenedores de basura que retiraron, había al menos 15 y ahora solo hay uno, o que vengan con más frecuencia a recoger la basura". Indica que "estamos hartos de decírselo a la alcaldesa que vuelvan los contenedores hasta el linde".

"Estamos dispuestos a cortar la carretera"

La desesperación de los vecinos del Camino de las Casas por la falta de soluciones ante esta situación que tanto les afecta les ha llevado a plantear "cortar la carretera para visibilizar la situación". Sobre esta medida, indica Carmen, otra de las residentes de este lugar, que lo han consultado con agentes de la Policía, los cuales les dijeron que si la llevaban a cabo "tendremos consecuencias".

Sin embargo, esto no supone una limitación para Carmen, que afirma: "Si ustedes -la Policía- creen que nos van a detener por querer respirar aire en condiciones, traigan un furgón porque somos muchos vecinos".

"Lo único que pedimos es que se lleven la basura, que la limpieza es un servicio que estamos pagando", reclama Carmen, que concluye señalando que el pasado viernes "había un olor horrible, nos tuvimos que meter todos en las casas".

Zona despejada el sábado

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia indica que "esta incidencia fue registrada y se le dio curso de manera inmediata, actuándose ya sobre la zona durante esta misma semana, tal y como acreditan los trabajos realizados por los operarios del servicio de limpieza".

Además, informan que las actuaciones iban a continuar, unas actuaciones que perseguían "el objetivo de completar la retirada de los residuos que aún permanecían en el entorno y devolver la zona a unas condiciones adecuadas de limpieza".

Los servicios municipales también realizaron ayer domingo una limpieza exprés para despejar la zona, tal y como reclamaban los vecinos.

El camión de la empresa municipal de recogida de basuras, tras acabar con los residuos en el Camino de las Casas, el pasado sábado. / A.M.

Desde el Consistorio murciano recuerdan que "el mantenimiento de los espacios públicos requiere también de la colaboración ciudadana". Sobre esto, destacan que "es fundamental subrayar que los comportamientos incívicos de una minoría perjudican al conjunto de los vecinos y suponen un deterioro injusto del entorno".

Por lo que requieren que "necesitamos que cada ciudadano asuma su papel en este objetivo común y apelan al respeto por nuestros barrios y pedanías y al uso responsable de los servicios e infraestructuras de limpieza".

Igualmente, el Ejecutivo local subraya que "dispone de un servicio gratuito y accesible de retirada de enseres y voluminosos, diseñado para evitar el abandono de muebles, colchones u otros objetos en la vía pública, que deterioran la imagen urbana y dificultan la limpieza", al cual se puede acceder llamando por teléfono al 900 511 133, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. O, a través del formulario electrónico disponible en la página web de Murcia Ciudad Sostenible.