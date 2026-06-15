La Fiscalía abre diligencias por el incendio de Los Garres tras la denuncia de Huermur

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha informado de que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha acordado la apertura de diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la entidad por el incendio forestal declarado en Los Garres, que afectó al Castillo de Los Garres y arrasó aproximadamente 177 hectáreas de espacios de elevado valor natural, ambiental y paisajístico.

Según Huermur, la comunicación remitida por la Oficina Fiscal señala que la denuncia ha sido registrada mediante Expediente Gubernativo, habiéndose acordado la incoación de las Diligencias de Investigación Preprocesal, que actualmente se encuentran en tramitación.

La denuncia presentada por Huermur solicitaba la investigación de las circunstancias que rodearon el incendio, así como de los posibles daños ocasionados al patrimonio histórico protegido y a los valores ambientales afectados por las llamas.

La entidad considera especialmente relevante la apertura de estas diligencias. "Permitirá esclarecer los hechos, determinar el alcance real de las afecciones producidas y valorar, en su caso, las posibles responsabilidades derivadas de lo sucedido", han apuntado.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha celebrado la apertura de estas diligencias ya que "supone un paso importante para esclarecer lo sucedido".

Pacheco se ha mostrado confiado en que la investigación permita determinar las causas del incendio, conocer el alcance real de los daños ocasionados tanto al Castillo de Los Garres como al entorno natural afectado y, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan. "Estamos hablando de un enclave histórico de más de mil quinientos años de antigüedad y de un espacio natural de enorme valor ambiental para toda la Región de Murcia que merecen la máxima protección", ha apuntado.

El Castillo de Los Garres, Bien de Interés Cultural

Huermur ha explicado que entre los bienes afectados se encuentra el Castillo de Los Garres, un importante enclave arqueológico protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad Tardía, entre los siglos IV y VII después de Cristo. El yacimiento conserva los restos de una fortificación vinculada a los últimos momentos de la presencia romana en el sureste peninsular y a la posterior etapa visigoda, constituyendo uno de los testimonios históricos más relevantes para el conocimiento de este periodo en el entorno de Murcia.

Además, el monumento se encontraba incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra debido a su estado de abandono y deterioro, circunstancia que Huermur venía denunciando públicamente desde el año 2023.

Junto a los daños ocasionados al patrimonio cultural, el incendio arrasó unas 177 hectáreas de terrenos integrados en el entorno del Parque Regional de El Valle y Carrascoy. Las llamas afectaron a zonas forestales, matorral mediterráneo y hábitats de gran valor ecológico y paisajístico, provocando importantes daños sobre la vegetación, la fauna silvestre y los ecosistemas propios de este enclave natural.

La asociación Huermur reclama inspecciones técnicas y un plan de conservación para el enclave arqueológico protegido

Huermur ha recordado que el incendio afectó a una zona de especial relevancia ambiental por su biodiversidad, su función como corredor ecológico y su proximidad a espacios protegidos, por lo que considera "imprescindible que las investigaciones permitan evaluar con precisión la magnitud de las afecciones causadas y las medidas necesarias para favorecer la recuperación de los valores naturales dañados".

Paralelamente a la actuación de la Fiscalía, Huermur ha solicitado a la Consejería de Cultura y al Ministerio de Cultura la realización de inspecciones técnicas que permitan evaluar los daños ocasionados por el incendio sobre el Castillo de Los Garres y su entorno arqueológico, así como la elaboración de un plan integral de conservación, restauración y puesta en valor del monumento.

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La entidad ha afirmado que continuará realizando un seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en el marco de estas diligencias y colaborará con las administraciones competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección del patrimonio cultural y natural afectado.