La ampliación de la zona azul en Murcia levanta asperezas en El Infante: Los vecinos recogen casi 1.000 firmas

La zona azul se expande en el municipio de Murcia, en contra de los deseos del millar de vecinos de El Infante que han firmado una iniciativa en contra de su ampliación al barrio.

Aunque desde el Ayuntamiento destacan las alternativas para el aparcamiento proyectadas en la localidad: desde la creación de casi 300 plazas para residentes hasta la búsqueda de terrenos para construir un nuevo disuasorio, medidas a las que se suma la rebaja de las tarifas en el parking de Justicia.

Además, desde el Consistorio señalan que "la regulación del estacionamiento responde a una petición de vecinos y comerciantes respaldada por la Junta Municipal del barrio tras años reclamando soluciones a los problemas de aparcamiento".

La nueva ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -antes conocida como ORA-, entró en vigor el pasado mes de julio, aunque fuentes del Ayuntamiento indicaron que no será hasta septiembre cuando se pongan en marcha las dos nuevas zonas de estacionamiento regulado previstas, proyectadas en el Infante Juan Manuel y el norte de Vistalegre, es decir, la franja comprendida entre la calle Abenarabi y la avenida Príncipe de Asturias.

"Hace daño a las familias"

"Somos muchos los que no entendemos esta manera de proceder y tenemos argumentos para pensar que el Ayuntamiento se equivoca", indicaron a esta redacción desde la asociación de comerciantes del barrio. En concreto, a través de la plataforma charge.org se han reunido poco más de mil firmas hasta la fecha.

"Es cosa de mal gusto", expresó un vecino del barrio a este diario, quien lamentó que "se apoderan de la vía pública para hacer negocio". Además, este residente indicó que la medida "hace daño a las familias" pues, cuando sus hijos quieran ir a visitarle, "tienen que ir taxi porque lo ha decidido un concejal".

Otro habitante de El Infante aseguró que está "todo el mundo indignado" porque "no hay ninguna alternativa" para aparcar: "Se comen los aparcamientos" -como pasó con un descampado en el que ahora se construyen viviendas, explicó-, las zonas de residentes son "insuficientes" y "no hay plazas de garaje ni para alquilar".

Petición vecinal

Sin embargo, la Junta Municipal del Infante Juan Manuel aprobó el 13 de febrero de 2025 solicitar formalmente al Ayuntamiento la implantación de esta regulación tras analizar la situación existente y las necesidades planteadas por los propios vecinos.

El motivo es que vecinos y comerciantes están "preocupados por las dificultades crecientes para encontrar aparcamiento y por la elevada ocupación que registran numerosas calles del barrio", señalaron desde el Consistorio.

Y es que los estudios realizados reflejan niveles de ocupación cercanos al 100 por ciento en distintas calles del barrio. Por ejemplo, la ocupación en Juan Ramón Jiménez se sitúa por encima del 99 por ciento, y en vías como Torre de Romo y Sauce alcanza el 100 por ciento.

Soluciones

A través de las nuevas zonas de estacionamiento regulado, se crearán 290 plazas reservadas para residentes en calles de carácter residencial. "El objetivo es evitar que las calles interiores del barrio sigan funcionando en la práctica como un aparcamiento disuasorio para vehículos procedentes de otras zonas de la ciudad y devolver espacio a quienes viven diariamente en el barrio", indicaron desde el Ayuntamiento a este respecto.

Además, la regulación "también busca dar respuesta a otra de las demandas trasladadas por el barrio: facilitar el acceso a comercios, cafeterías, restaurantes y establecimientos de proximidad", expresaron desde la Glorieta, por lo que "la zona azul se concentrará principalmente en las grandes avenidas y ejes comerciales del Infante". Por otro lado, se habilitarán plazas de carácter laboral destinadas a quienes se desplazan diariamente al barrio por motivos profesionales.

Otra medida es la adaptación de las tarifas del aparcamiento de Justicia, donde el bono mensual pasará de 65 a 40 euros, lo que supone una reducción superior al 38 por ciento, mientras que se incorporarán nuevos abonos bimestrales, trimestrales y anuales que permitirán estacionar durante todo un año por 300 euros, precio equivalente a apenas 82 céntimos al día.

Asimismo, el precio por hora se reducirá de 0,90 a 0,50 euros y el máximo diario pasará de 18 a 3 euros, lo que supone una reducción cercana al 83 por ciento.

Por último, desde el Ayuntamiento señalan que ya disponen de los terrenos para la construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio junto a Ronda Sur, con más de 300 plazas, y que están en busca de suelo para seguir ampliando la red de aparcamientos disuasorios en la zona sur.

Reparto de las plazas

En total, las calles de El Infante acogerán 751 plazas de estacionamiento regulado: 404 de zona azul (para favorecer la rotación), 57 de zona verde (para trabajadores) y 290 de zona naranja (destinada residentes).

Las plazas azules se concentrarán en el área más comercial, con la avenida San Juan de la Cruz y las calles Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Valle Inclán y del Sauce, así como en la avenida Infante Don Juan Manuel, donde también habrá zonas laborales.

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Por último, los estacionamientos para residentes se ubicarán calles como Poeta Andrés Bolarín y en tramos de San Juan de la Cruz, Luis de Góngora y del Sauce.