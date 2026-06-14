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Los vecinos de Camino de Tiñosa denuncian una situación de "ilegal incomunicabilidad" y anuncian movilizaciones

Hacen responsable al Ayuntamiento de los posibles accidentes que podrían ocurrir a consecuencia de la situación irregular en que el acceso a sus viviendas ha quedado reducido

Imagen de archivo de las obras de construcción del puente de Tiñosa en 2017.

Imagen de archivo de las obras de construcción del puente de Tiñosa en 2017. / Juan Caballero

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Javier Ayala

Javier Ayala

Casi 9 años después de la inauguración del nuevo puente sobre las vías de Camino de Tiñosa, los vecinos siguen esperando respuestas a los problemas de movilidad que tienen para acceder a sus viviendas. En un comunicado de prensa, la Asociación de Vecinos califica de "insostenible la situación en la que se ven obligados a vivir y exigen la más urgente solución a esta situación, comenzando por la apertura del nuevo vial que conectaría Carril Olmos con la calle Orilla de la Vía".

También recuerdan que este problema no es nuevo y que llevan años recordando esta problemática, y advierten sobre posibles acciones legales: "Venimos demandando estas soluciones desde el mismo momento de la inauguración del puente el día 14 de septiembre de 2017 y estamos dispuestos a demandar al Ayuntamiento de Murcia, a ADIF y a la Sociedad Murcia Alta Velocidad por haberles dejado en situación de ilegal incomunicabilidad".

Asimismo, anuncian que convocarán una manifestación con carácter inmediato y exigen ser recibidos tanto por el nuevo concejal de Fomento y Movilidad, José Francisco Muñoz, como por la alcaldesa Rebeca Pérez.

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Finalmente hacen responsable al Ayuntamiento de los posibles accidentes que podrían ocurrir a consecuencia de la situación irregular en que el acceso a sus viviendas ha quedado reducido.

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