Los vecinos de Camino de Tiñosa denuncian una situación de "ilegal incomunicabilidad" y anuncian movilizaciones

Casi 9 años después de la inauguración del nuevo puente sobre las vías de Camino de Tiñosa, los vecinos siguen esperando respuestas a los problemas de movilidad que tienen para acceder a sus viviendas. En un comunicado de prensa, la Asociación de Vecinos califica de "insostenible la situación en la que se ven obligados a vivir y exigen la más urgente solución a esta situación, comenzando por la apertura del nuevo vial que conectaría Carril Olmos con la calle Orilla de la Vía".

También recuerdan que este problema no es nuevo y que llevan años recordando esta problemática, y advierten sobre posibles acciones legales: "Venimos demandando estas soluciones desde el mismo momento de la inauguración del puente el día 14 de septiembre de 2017 y estamos dispuestos a demandar al Ayuntamiento de Murcia, a ADIF y a la Sociedad Murcia Alta Velocidad por haberles dejado en situación de ilegal incomunicabilidad".

Asimismo, anuncian que convocarán una manifestación con carácter inmediato y exigen ser recibidos tanto por el nuevo concejal de Fomento y Movilidad, José Francisco Muñoz, como por la alcaldesa Rebeca Pérez.

Finalmente hacen responsable al Ayuntamiento de los posibles accidentes que podrían ocurrir a consecuencia de la situación irregular en que el acceso a sus viviendas ha quedado reducido.