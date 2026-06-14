Las Escuelas Infantiles de Murcia abren este lunes el plazo de matrícula para el curso 2026/2027

El proceso de admisión de nuevos alumnos en el tramo de infantil llega a su recta final en Murcia a partir de este lunes con la publicación de la lista definitiva de admitidos. Las familias con menores admitidos en las Escuelas Infantiles Municipales podrán formalizar desde este lunes, 15 de junio, la matrícula para el curso 2026/2027 en alguno de los siete centros educativos dependientes de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio.

"Las Escuelas Infantiles Municipales son un recurso fundamental para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que ofrecen una atención educativa de calidad en una etapa clave para el desarrollo de los menores", explica la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien recuerda que las Escuelas Infantiles Municipales "reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Murcia para espacios seguros, educativos y cercanos, pensados para el bienestar de los menores y el acompañamiento de sus familias".

En concreto, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con siete Escuelas Infantiles Municipales: San Roque y El Lugarico, en El Palmar; la Escuela Infantil de Beniaján; La Ermita, en La Alberca; La Paz, en Murcia; Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor; y Nuestra Señora de los Ángeles, en Sangonera la Verde.

Entre las principales novedades del próximo curso destaca la ampliación de las Aulas Nido 2 a los siete centros municipales, una medida que da respuesta a la creciente demanda de plazas para bebés. Estas aulas están dirigidas a nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, con una ratio máxima de ocho alumnos. Por su parte, las Aulas Nido 1, destinadas a bebés nacidos entre el 1 de enero de 2026 y el 12 de mayo de 2026, mantendrán una ratio de seis menores.

Asimismo, el proceso de admisión ha incorporado mejoras en los criterios de baremación atendiendo a las sugerencias planteadas por las familias durante el curso anterior. Entre ellas, se encuentra la eliminación del criterio de proximidad al centro como factor de desempate y la ampliación de los tramos de renta, pasando de tres a cinco niveles de ingresos familiares, con el objetivo de adecuar la valoración a la realidad socioeconómica de cada unidad familiar.

Las escuelas infantiles municipales permanecen abiertas de lunes a viernes en horario de 7:30 a 16:00 horas, incluyendo servicio de matinal de 7:30 a 8:15 horas para facilitar la conciliación. Del mismo modo, disponen de servicio de comedor con menús adaptados a las necesidades nutricionales de estas edades.

Toda la información relativa al proceso puede consultarse a través de la página web www.escuelasinfantilesmurcia.es.