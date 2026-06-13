Refuerzo en la limpieza de solares en Murcia: A licitación un nuevo contrato que aumenta la inversión anual

La limpieza de solares públicos en Murcia se reforzará con la puesta en marcha del nuevo contrato, que sale a licitación por un valor de 3,6 millones de euros para los próximos tres años, aunque el acuerdo es prorrogable por otros dos años más.

Los pliegos se aprobaron en la Junta de Gobierno local del pasado viernes y el edil de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, resaltó que este contrato destina un millón de euros al año para el mantenimiento y vallado de solares de titularidad municipal, mientras que el anterior suponía una inversión de 800.000 anuales.

Como adelantaron fuentes del Consistorio a este diario, la principal novedad del nuevo contrato es que "premiará especialmente la eficiencia en el mantenimiento", pues se valorará que las empresas reduzcan los costes de los trabajos en las parcelas que ya hayan sido intervenidas anteriormente, con el objetivo de "fomentar un servicio más ágil, sostenible y económico".

Plazos

El nuevo acuerdo se publicó en el Portal de Contratación del Estado este miércoles y el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 7 de julio.

Aunque el contrato actual sigue en marcha con intervenciones programadas en distintas pedanías. "De hecho, ya está en marcha un plan de limpieza, acondicionamiento y mejora que actuará sobre más de 46.600 metros cuadrados en barrios y pedanías como Santiago y Zaraiche, El Palmar, Cabezo de Torres, Gea y Truyols, Puente Tocinos, Sangonera la Verde, Algezares, Aljucer y el Barrio del Progreso", enumeraron desde el Consistorio.

Estos trabajos incluyen limpieza integral, desbroce, retirada de residuos y escombros, así como vallado y mejora de cerramientos. Y cabe resaltar que, durante el mes de abril, se realizaron actuaciones en Aljucer y el Barrio del Progreso, que incluyeron la gestión de residuos especiales como el amianto.

Balance de actuaciones

A lo largo del año pasado, el Ayuntamiento acondicionó más de 220.000 metros cuadrados en un total de 59 parcelas municipales. Además, se realizaron limpiezas integrales en 44 solares y labores de mantenimiento en otros 15, muchas de ellas sin coste adicional, "lo que permitió optimizar al máximo el contrato vigente", resaltaron desde la Glorieta.

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También se ejecutaron mejoras en seguridad, con más de 300 metros de vallas y la instalación de nuevas puertas de acceso, con el objetivo de evitar accesos incontrolados y favorecer la integración de estos espacios en el entorno urbano.