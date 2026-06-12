La Virgen de la Fuensanta se traslada al Barrio del Progreso este viernes: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta continúa realizando el último tramo de su peregrinación extraordinaria por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. La imagen de la patrona de Murcia recorrerá en procesión esta tarde las calles que unen la iglesia de Santigo el Mayor con la del Barrio del Progreso.

La salida está prevista a las 19.00 horas desde la iglesia de la pedanía de Santiago el Mayor y la llegada a la parroquia del Barrio del Progreso se espera en torno a las 21.15 horas, tras completar un recorrido de aproximadamente 1,2 kilómetros.

El itinerario discurrirá por la calle San Pío XII, cruce de Ronda Sur, Avenida del Progreso, plaza Virgen de la Esperanza y terminará en la iglesia del Barrio del Progreso.

Cortes de tráfico y restricciones

Con motivo de la romería, se producirán cortes temporales de tráfico y restricciones a la circulación en las citadas calles incluidas en el recorrido y en los accesos próximos al mismo durante el paso de la comitiva.

La Policía Local de Murcia desplegará un dispositivo especial para regular el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes. A través de sus redes sociales, el cuerpo policial ha informado de que sus agentes auxiliarán durante toda la peregrinación y ha pedido a los conductores "máxima precaución en los desplazamientos" y colaboración para facilitar el desarrollo del acto.

Desde la Policía Local recomiendan evitar circular por la zona durante el horario de la procesión y utilizar itinerarios alternativos para minimizar las retenciones.

Peregrinación por el Centenario

La visita de la Virgen de la Fuensanta forma parte de los actos organizados con motivo del centenario de su coronación canónica. Durante los últimos meses, la imagen está recorriendo parroquias y pedanías del municipio de Murcia, permitiendo a miles de fieles participar en esta histórica peregrinación que culminará con diversos actos religiosos y conmemorativos a lo largo del año.

Estas son las fechas y los destinos de peregrinación que restan:

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