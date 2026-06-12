Un 'respiro' para el tráfico en Murcia: La alcaldesa inaugura un nuevo vial en San José de la Vega

La red de carreteras de Murcia gana un nuevo aliado que permitirá aliviar el tráfico en la calle Mayor de San José de la Vega y la avenida de la Libertad. El nuevo vial de la pedanía murciana está en funcionamiento desde este viernes por la mañana, cuando fue inaugurado por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, tras la reunión de Junta de Gobierno local.

La actuación inició en 2023 para conectar la calle Mayor de San José de la Vega y la avenida de Levante, aunque el proyecto fue revisado y actualizado por los servicios técnicos municipales para incorporar mejoras como la continuación del carril bici.

Las obras, con una inversión cercana a los 190.000 euros, concluyeron con el asfaltado del vial y la instalación de farolas y señales verticales y horizontales, y el nuevo tramo de vía ya está abierto al tráfico rodado, ciclista y peatonal.

El nuevo acceso conecta directamente la avenida de Levante con el centro urbano a través de la calle Tiñosa, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico en la calle Mayor y en la avenida de la Libertad, dos de los puntos con mayor intensidad circulatoria de la pedanía.

Esta conexión "supone un acceso más seguro, rápido y amable a la calle Mayor de San José de la Vega, integrando carril bici y acera peatonal. La vertebración territorial de nuestras pedanías pasa por actuaciones como esta, que no solo resuelven necesidades de infraestructura, sino que refuerzan la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre vecinos", destacó la alcaldesa, acompañada del concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, y el presidente de la Junta Municipal de San José de la Vega, Antonio José Aráez.

Proyecto

El proyecto contempla la prolongación del carril bici desde la avenida de Levante hasta la calle Mayor, un itinerario ciclista con una anchura de 2 metros, pavimento verde para facilitar su identificación y elementos de balizamiento que lo separan del tráfico rodado.

Asimismo, se ha habilitado una banda peatonal de 1,50 metros, diferenciada con pavimento rojo. Y, por primera vez, este espacio integra de manera conjunta y ordenada los desplazamientos a pie, en bicicleta y en vehículo.

La actuación incluye también un nuevo acceso rodado y peatonal a la calle Tiñosa, con un carril de giro directo, un muro de contención que permite la construcción de una rampa accesible, la reconfiguración de la instalación semafórica, mejoras en el drenaje de aguas pluviales y la instalación de nuevo alumbrado público.

El nuevo vial tiene una longitud total de 150 metros, dispone de dos carriles de circulación -uno por sentido-, un nuevo paso de peatones y ciclista accesible en la intersección con la calle Mayor y "una adecuada separación entre los distintos modos de transporte, favoreciendo una convivencia segura y ordenada", destacan desde el Ayuntamiento.

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Desde el Consistorio también recuerdan que San José de la Vega ha recibido en los últimos años una inversión global de más de 3,7 millones de euros para el desarrollo de más de 600 actuaciones, orientadas a reforzar el mantenimiento, la conservación y el acondicionamiento de parques, jardines, carreteras y espacios deportivos de la pedanía, así como mejorar la red de saneamiento, dotar de una nueva consulta al consultorio y avanzar en la integración de la Vía Verde en la pedanía.