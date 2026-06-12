"Queremos aulas, no saunas": Arrancan las concentraciones diarias por el calor en las aulas en Murcia

Los centros escolares de Murcia lidian, como cada verano, con temperaturas que superan los 27 grados de máxima que marca la normativa. Y, en el caso del CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca, las familias reivindican la climatización del centro con concentraciones diarias antes del inicio de las clases hasta que finalice el curso escolar.

Aunque no solo familias acudieron al acto de protesta: también vecinos del pueblo ajenos a la escuela acudieron para apoyar la reivindicación, como relató a este diario el presidente del AMPA del centro.

Con una gran pancarta que rezaba "queremos aulas, no saunas", y varios carteles pequeños con frases como "aulas frescas, mentes despiertas" y "así no entra la lección", más de medio centenar de estudiantes, familias y vecinos pidieron a las puertas del centro una solución para el calor en las aulas.

Como ya explicó el AMPA en un comunicado, "durante el pasado curso se produjeron episodios de lipotimias y golpes de calor entre el alumnado, circunstancias que evidencian la necesidad de actuar con urgencia". En concreto, fueron unos cuatro o cinco episodios de golpes de calor los producidos durante el curso pasado, concretó a este diario el presidente del AMPA del centro.

Menos de 25.000 euros

El AMPA expone que, frente a la inversión prevista por el Ayuntamiento para construir una cubierta sobre la pista deportiva del centro, de 370.000 euros, ha recabado presupuestos "que sitúan en 11.060 euros (sin IVA) la adecuación de la instalación eléctrica necesaria para soportar sistemas de climatización y en 12.475 euros (sin IVA) la instalación de los equipos de aire acondicionado. Es decir, la solución a un problema que afecta directamente a la salud y bienestar del alumnado podría abordarse con una inversión inferior a 25.000 euros, una cantidad muy alejada de la destinada a la cubierta de la pista", señalan.

Y es que "una revisión técnica confirmó que en determinadas aulas, especialmente en la primera planta del edificio de Educación Primaria, se alcanzan temperaturas superiores a los 30 grados", expresan desde el AMPA, situación que "se ve agravada por las características constructivas del edificio, entre las que destacan una cubierta metálica sin aislamiento térmico y unas ventanas antiguas con escasa capacidad de protección frente al calor exterior", explican.

Dicha revisión corresponde a una inspección de riesgos laborales, a cargo de la Consejería de Educación, e indica que se sobrepasan los 27 grados centígrados de máxima que marca la normativa, concretaron desde el AMPA.

Noticias relacionadas

Cabe también recordar que este no es el único centro que se moviliza para luchar contra las altas temperaturas, pues medio centenar de estudiantes del IES Beniaján se concentraron a las puertas del centro el pasado miércoles para pedir soluciones ante las altas temperaturas, así como por las condiciones del colegio, que se encuentra en obras, por lo que en varias aulas no se puede impartir clase.