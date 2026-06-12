El gigante de la reforma Obramat fija la fecha de apertura de su nuevo almacén en Murcia: en apenas unos días

Cuando hace unos meses, esta redacción avanzó que algo se estaba moviendo en Churra, muchos murcianos se preguntaban cuándo exactamente. Hoy, por fin, hay respuesta.

Obramat, la empresa retail de referencia en distribución de materiales de construcción y reforma en España, confirmó la fecha de apertura de su nuevo almacén en Murcia Norte. Y la espera está a punto de terminar.

Un almacén pensado para el profesional murciano

Las antiguas instalaciones de Cash Europa, que durante años fueron punto de encuentro de hosteleros y profesionales de la capital, se transforman ahora en algo bien distinto. Más de 6.800 metros cuadrados reconvertidos en un espacio con más de 20.000 referencias de las principales marcas del mercado, distribuidas en nueve secciones: materiales de construcción, madera, herramientas, ferretería, electricidad, sanitario, fontanería y calefacción, cerámica y pintura.

El nuevo establecimiento, el segundo de la cadena en la Región tras su llegada a Murcia en 2019, nace con una vocación clara: convertirse en el mejor aliado del profesional murciano, con proximidad, asesoramiento experto y stock siempre disponible.

Empleados de las nuevas instalaciones de Obramat en Churra. / Obramat

Más de cien trabajadores y 40 horas de formación

Detrás de este proyecto hay un equipo construido, en su mayor parte, desde la propia Murcia. El proceso de selección arrancó en diciembre de 2025 y el resultado son más de cien colaboradores, la mayoría nuevas incorporaciones locales, aunque también enriquecidos con profesionales llegados de otros almacenes de la cadena en España.

Todos han pasado por un plan formativo exigente: más de 40 horas de media durante los tres primeros meses, centradas en los valores de la compañía, el conocimiento del producto y el modelo de atención al cliente. Una apuesta por la calidad del servicio que, según la propia empresa, tiene como objetivo "garantizar un excelente servicio a los clientes".

La cadena, conocida entre los suyos como "la familia naranja", lleva el color corporativo como seña de identidad. Y ese espíritu quedó grabado desde el primer día: el pasado 8 de abril, en la jornada de presentación del equipo, todos los empleados firmaron juntos un puzle que quedará expuesto de forma permanente en el almacén.

Una doble celebración

La apertura llega además en un momento especialmente significativo para la compañía. En 2026, Obramat cumple 20 años acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma en España. Dos décadas que convierten esta inauguración en algo más que una apertura ordinaria: es, en palabras de la propia empresa, "una doble celebración".

El acto oficial de inauguración, al que asistirán medios y autoridades, está previsto para el próximo 22 de junio. Pero la cita que muchos murcianos ya tienen en la agenda es la del día siguiente: el 23 de junio, Obramat Murcia Norte abre sus puertas al público.