Desahucian a una familia con dos menores en el Barrio del Carmen de Murcia

Los cinco miembros de una familia han sido desahuciados este viernes en el Barrio del Carmen sin alternativa habitacional. En la vivienda residían desde hace más de dos décadas una mujer de 55 años, que prefiere mantener el anonimato, junto a su hija, su yerno y los dos hijos de la pareja: un menor de nueve años y otro de tres, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista.

José Antonio Vives, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha confirmado a La Opinión que desde la entidad ya conocían la situación de la familia porque «habían acudido a nosotros para buscar ayuda».

Un representante del Sindicato de Vivienda de Murcia que estuvo presente durante la ejecución del desahucio asegura que «la mujer enfermó, por lo que tuvo que paralizar su actividad laboral temporalmente», una circunstancia que derivó en el impago del alquiler desde febrero de 2024.

A pesar de que tanto la inquilina como miembros del Sindicato de Vivienda de Murcia y de la PAH, presentes en la puerta del domicilio durante la ejecución del desahucio, intentaron negociar con la comisión judicial el aplazamiento del lanzamiento hasta el próximo mes de julio —tiempo suficiente para que la familia encontrara una alternativa habitacional—, «tanto el casero como el abogado y la procuradora» se negaron.

Miembros del Sindicato han ayudado a la familia a desalojar la vivienda, cuya propiedad forma parte de un bloque que pertenece íntegramente al mismo propietario. Según explican, también han hablado con otros vecinos del edificio que, al igual que la mujer desahuciada, denuncian que «suele entregar los pisos en un estado cuestionable, a veces incluso sin contrato».

La familia desahuciada se alojará temporalmente en la vivienda de una amiga hasta encontrar una alternativa.

Desahucio paralizado en Cabezo de Torres

En paralelo al desahucio ejecutado en el barrio del Carmen, otro lanzamiento estaba programado para las diez de la mañana en la pedanía de Cabezo de Torres. En este caso, el inquilino —un hombre de mediana edad— ha conseguido paralizar el desahucio durante un mes, a la espera de que avance la negociación para la compra del inmueble entre la propietaria y la familia del afectado. Según Joaquín El Cura, miembro de la PAH y presente en el momento del acuerdo, «ha existido una actitud conciliadora».