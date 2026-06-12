Avanza la futura estación de autobuses de El Carmen: Inician los sondeos para su construcción

Los trabajos para la construcción de la futura estación de autobuses soterrada de Murcia en El Carmen avanzan con la realización de los primeros sondeos en el entorno, trabajos a los que se suman ensayos y la extracción de muestras del subsuelo.

Así lo anunció el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, tras la reunión de la Junta de Gobierno local celebrada este viernes. Esta campaña geotécnica permitirá "analizar las características del subsuelo sobre el que se va a construir" la futura estación, llamada a convertirse en el epicentro de la movilidad en Murcia, destacó el edil del ramo.

Los trabajos incluyen la realización de cuatro sondeos, de entre 25 y 30 metros de profundidad, y un quinto sondeo específico en la zona de la rampa de acceso, que tendrá entre unos 12 y 15 metros de profundidad, detalló Muñoz.

Y, entre los sondeos de mayor longitud, se incluye además uno inclinado que permitirá estudiar las características del terreno situado bajo las actuales vías provisionales en superficie.

Otras actuaciones

En paralelo, se han desarrollado ensayos y se han extraído muestras del subsuelo para realizar análisis, labores a las que se suma la instalación de piezómetros que permitirán conocer el comportamiento de las aguas subterráneas y el nivel freático, así como analizar las posibles afecciones a tener en cuenta.

Todos estos trabajos quedarán recogidos en un informe geotécnico, que servirá para concretar el proyecto de construcción de forma definitiva, definir las características de las cimentaciones y adaptar el diseño de la infraestructura a las condiciones del terreno, explicó Muñoz.

Plaza central

Asimismo, el concejal recordó que este nuevo módulo formará parte de la futura estación intermodal, donde confluirán autobuses, tren, tranvía y tranvibús "en un mismo espacio", y destacó que esta actuación supone "la mayor transformación urbana del municipio en décadas", pues este proyecto "está permitiendo convertir los terrenos liberados del soterramiento en oportunidades para la movilidad, para la generación urbana y la cohesión de la ciudad".

Y es que a los avances registrados en la futura estación de autobuses se suman otros hitos recientes, como la adjudicación definitiva de las obras del futuro bulevar y la definición de la nueva Plaza Central a través de la propuesta ganadora del concurso celebrado en marzo, 'La Elíptica'.

En este sentido, Muñoz también destacó que esta iniciativa generará "una oportunidad única para la revitalización de los barrios de San Andrés, San Antolín y San Antón y para la puesta en marcha de nuevas actuaciones de regeneración urbana en este ámbito de la ciudad".

Plazos

Con un presupuesto estimado de 10 millones de euros -cuatro de los cuales serán aportados por la Comunidad Autónoma-, el proyecto de obras saldrá a licitación este mismo año con un plazo de ejecución de 24 meses.

La previsión del Ayuntamiento es que el traslado de la actual estación de autobuses de San Andrés a la nueva del Carmen se realice antes de 2029.

El diseño de la nueva estación será el de un espacio escalonado para que se pueda contemplar la actividad de autobuses desde la parte alta, mientras que desde abajo se podrá ver la calle y el cielo de la ciudad pese a estar en el sótano a cota.

El espacio contará con 18 dársenas y un tiempo de rotación estimado de 20 minutos para igualar la funcionalidad de la actual estación de autobuses de San Andrés, que cuenta con un total de 40 andenes.

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Además, la infraestructura se decorará con los colores representativos de la Región de Murcia, como el amarillo y el granate, y en el espacio inferior, donde operarán los autobuses, se empleará el azul para evocar tanto el mar como el cielo, como ya explicaron los ganadores del concurso.