Atención, conductores murcianos, los atascos de cada viernes en Ronda Norte continuarán: "No está preparada para absorber tanto tráfico"

Las tres de la tarde del viernes. El reloj marca el inicio de uno de los momentos más temidos por cualquier conductor que tenga que circular por la entrada norte de Murcia. Ronda Norte se transforma, puntualmente y sin falta, en una larga fila de coches que apenas consiguen avanzar. No es casualidad ni mala suerte: es un problema estructural que se repite semana tras semana.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico destinados en la Región explicaron a este diario las causas de un colapso que muchos murcianos ya dan por inevitable. La primera razón es tan sencilla como contundente: llega el fin de semana. Y con él, una oleada de vehículos procedentes de comunidades vecinas, o relativamente cercanas, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid, cuyos conductores utilizan Ronda Norte como puerta de entrada a la ciudad. El resultado es una presión sobre la vía que supera con creces su capacidad.

"Esa vía no está preparada para absorber tantos vehículos como pasan", admiten sin rodeos los guardias civiles de Tráfico consultados. Una declaración que, por sí sola, resume el problema al que se enfrentan a diario miles de conductores murcianos.

Pero la llegada de visitantes de fuera de la Región es solo una parte de la ecuación. Los agentes apuntan a un fenómeno de acumulación que ocurre precisamente en esa franja horaria del viernes. "Se juntan las personas que salen de trabajar de municipios como, por ejemplo, Librilla, que viven en Murcia y vuelven, con los desplazamientos a centros comerciales. Se junta el tráfico diario con el que se mueve en fines de semana", explican. Una tormenta perfecta de vehículos que convierte Ronda Norte en un cuello de botella de difícil solución.

Circular despacio no es el único problema. Más coches en la carretera significa también más riesgo de accidente, y los agentes advierten de que en estas situaciones se suelen multiplicar las colisiones por alcance, con el agravante de que pueden verse implicados muchos vehículos en cadena.

¿Y qué hay del cinturón Noroeste, la gran infraestructura que debía aliviar la presión sobre las vías murcianas? Los propios guardias civiles de Tráfico reconocen que "ha quitado tráfico pesado, pero no de coches". Un alivio parcial que, a todas luces, no fue suficiente para resolver el problema de fondo.

Ante este panorama, cabría esperar que la DGT desplegara un operativo especial cada viernes (o durante fechas señaladas) para gestionar una situación que se repite con total previsibilidad. Sin embargo, la respuesta es no. La Dirección General de Tráfico solo activa dispositivos específicos cuando hay una operación concreta programada, como la que se puso en marcha recientemente con motivo del puente del 9 de junio, Día de la Región de Murcia. El atasco del viernes, por habitual, queda fuera de esos planes.

Mientras tanto, los conductores murcianos que cada semana se ven atrapados en Ronda Norte tienen pocas opciones más allá de armarse de paciencia o intentar adelantar su viaje antes de las dos de la tarde, la hora en que el tráfico empieza a hacer de las suyas.