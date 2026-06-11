Suspenden la concentración vecinal convocada en Torreagüera tras el incendio de El Valle-Carrascoy

La concentración vecinal prevista para este jueves por la tarde en Torreagüera para reclamar medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales ha quedado suspendida. Así lo ha comunicado la Asociación de Vecinos del Barrio de San Blas, El Secano y Montegrande, organizadora de la convocatoria, que ha explicado que la decisión se ha adoptado ante la previsión de "una asistencia muy superior a la inicialmente esperada".

Según ha señalado el colectivo vecinal, esta circunstancia dificultaba garantizar adecuadamente la seguridad de todas las personas asistentes. Además, la asociación advierte de que "lo que nació como una concentración vecinal podría derivar en una manifestación", para la que no se dispone de las autorizaciones y trámites necesarios.

La protesta estaba prevista para este jueves 11 de junio, a las 19.30 horas, en el jardín de Montegrande. La convocatoria había surgido tras los últimos incendios registrados en el entorno de las pedanías del sur de Murcia, especialmente el declarado en El Valle-Carrascoy, a la altura de Los Garres, con el objetivo de reclamar actuaciones urgentes en materia de prevención, seguridad y mantenimiento de las zonas próximas a viviendas y áreas forestales.

Entre las reivindicaciones planteadas por los vecinos figuraban la limpieza periódica de solares, parcelas y zonas forestales cercanas a las viviendas, la retirada de maleza y otros materiales combustibles, así como la recuperación y acondicionamiento de la Cañada Real de Torreagüera, en la falda de la Costera Sur.

Los convocantes también reclamaban la elaboración de un plan específico de prevención y actuación frente a incendios para reforzar la seguridad de los vecinos de El Secano y Montegrande.

Al comunicar la suspensión de la concentración, desde la Asociación de Vecinos de San Blas, El Secano y Montegrande han agradecido “el apoyo, la implicación y el interés” mostrado por los vecinos y han asegurado que seguirán trabajando para reclamar las actuaciones necesarias en prevención de incendios, seguridad y mantenimiento del entorno, “siempre por los cauces adecuados”.

Manifestación de los bomberos forestales este viernes

Por su parte, los bomberos forestales de la Región de Murcia han convocado una manifestación para este viernes 12 de junio en Los Garres, apenas diez días después del incendio forestal que afectó a este entorno de la huerta murciana y que obligó a desplegar un amplio operativo de extinción. La movilización servirá para reivindicar mejoras laborales y más recursos para el servicio, además de visibilizar el papel que desempeñan estos profesionales en la protección del medio natural.

La protesta está impulsada por representantes del colectivo y cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales CCOO, USO y la asociación Sirlas Incendios Forestales Murcia. Bajo el lema "Sin nosotros, el monte no tiene futuro" y "Ni un paso atrás", los convocantes reclaman un refuerzo de medios materiales y humanos, medidas para favorecer la conciliación familiar, el desarrollo de su marco normativo y un mayor reconocimiento de su labor.

La manifestación comenzará a las 8.30 horas y se prolongará hasta las 11.30 horas. El punto de encuentro estará situado en la calle Mediodía de Los Garres, en las inmediaciones de la zona afectada por el reciente incendio forestal. Desde allí, los participantes recorrerán las calles San Millán de la Cogolla, Homero y Ángeles, además del Camino de San José y la avenida del Palmar, para regresar posteriormente por el mismo itinerario hasta el punto de partida.