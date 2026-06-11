La polémica de Guillén salpica a los trabajadores de otros servicios públicos del Ayuntamiento de Murcia

A los trabajadores de Parques y Jardines se sumaron los empleados de otros servicios municipales entre el público que asistió al Murcia Smart City Talent, en el que participó el edil responsable del área, José Guillén.

Así lo aseguró el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, este jueves en una comparecencia pública en la que también cuestionó a la alcaldesa, Rebeca Pérez, "si no puede o no quiere" cesar a Guillén.

Según indicó Ruiz, sobre una quincena de trabajadores de la contrata de limpieza de interiores -en concreto, los que desarrollan su labor en el Museo Ramón Gaya- acudieron al evento, y los de otros servicios, aunque no sabe si finalmente acudieron, también fueron convocados.

"Una formación para jardineros"

Los operarios de Parques y Jardines recibieron las instrucciones de cambiarse de ropa y acudir al auditorio Víctor Villegas cuando ya había iniciado el evento en el que participó Guillén, enmarcado en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.

Ante esta polémica, que denunció el PSOE y confirman los audios que publicó La Opinión -en los que varios empleados mostraban su descontento ante estas pautas-, tanto la empresa concesionaria del servicio como el comité de empresa indicaron en sendos comunicados que los trabajadores acudieron de forma voluntaria a unas formaciones que estaban estrechamente relacionadas con su labor. Y en la misma línea se expresaron desde el equipo de Gobierno local del PP y el propio José Guillén, al frente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

A este respecto, el portavoz del PSOE indicó: "No sabemos si van a esperar o a intentar que la empresa de limpieza de interiores diga que lo que era una formación para jardineros también era una formación para limpieza de interiores, como pasó con el comité de empresa de Parques y Jardines, donde ya ha dimitido algún trabajador precisamente por ese comunicado".

Además, cabe mencionar que Guillén asumió las competencias de este servicio tres días antes de que se celebrase el evento.

Peticiones de dimisión

Además, esta polémica ha derivado en un cruce de peticiones de dimisión. Mientras que Guillén indicó que pediría la reprobación del portavoz socialista en el próximo pleno municipal, Ruiz pide la dimisión del edil del PP y señala el silencio de la alcaldesa, Rebeca Pérez, a quien enviaron una comunicación interior hace ya más de una semana en la

"Yo le preguntaría a la alcaldesa si no quiere cesar o si no puede cesar a Guillén. Le preguntaría si va a pasar como cuando la situación de Roque Ortiz, donde tuvo que venir el presidente del Partido Popular Regional, López Miras", indicó Ruiz, y sentenció: "La alcaldesa ha perdido en dos semanas el crédito que tenía para un año. No tiene ninguna credibilidad".

Asimismo, Ruiz indicó que el PSOE ha enviado una segunda comunicación interior a la alcaldesa en la que se adjunta la noticia de La Opinión que denunció públicamente que la polémica se extiende a los trabajadores de otros servicios para pedirle a Pérez "que pregunte" a cuántas contrataciones públicas salpica esta situación.

Aunque, cuestionada por los periodistas este mismo jueves, la alcaldesa aseguró que la empresa concesionaria ya ha dado las explicaciones pertinentes y hacía un llamamiento a la "moderación política".