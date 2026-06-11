Murcia presenta la agenda del Orgullo 2026 con actividades culturales, familiares y reivindicativas

El Ayuntamiento de Murcia y el Colectivo No Te Prives han diseñado de forma conjunta la programación oficial del Orgullo Murcia 2026, que se desarrollará entre el 14 y el 20 de junio a través de un amplio abanico de propuestas culturales, formativas, familiares y lúdicas destinadas a visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género, según ha informado el Consistorio.

La agenda, coordinada desde la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, arrancará este domingo, 14 de junio, con la celebración del 'Arcoíris de las Familias', una jornada de convivencia para el público infantil y sus familias concebida para poner en valor los diferentes modelos familiares y educar en valores de respeto.

A lo largo de los días siguientes, el programa incluirá diversos conversatorios y charlas sectoriales enfocados en la salud sexual, el bienestar del colectivo LGTBIQ+, la defensa de los derechos humanos y el análisis de la realidad en las infancias y adolescencias trans y no binarias.

La concejala responsable del área, Ascensión Carreño, ha destacado que el respaldo institucional a estos actos busca afianzar a Murcia como una ciudad abierta, respetuosa y firmemente comprometida con la igualdad real.

"Es fundamental generar espacios seguros donde todas las personas puedan expresarse libremente, así como impulsar acciones de sensibilización que contribuyan a erradicar prejuicios y discursos discriminatorios. La diversidad es una riqueza que fortalece nuestra sociedad y debemos seguir avanzando en su reconocimiento y protección", ha dicho la edil.

Dentro del plano cultural, la organización ha programado actividades participativas como la presentación del libro Anthony, el diario de AJ, además de talleres de expresión artística y corporal, espectáculos en vivo y diversas actuaciones musicales.

El epicentro de las celebraciones se trasladará el viernes 19 de junio a la Plaza del Cristo Resucitado con la jornada del 'Pre-Orgullo'.

El broche final a la semana de visibilización llegará el sábado 20 de junio con la convocatoria de la gran manifestación del Orgullo Murcia 2026. El recorrido culminará con la lectura del manifiesto oficial de las entidades organizadoras y un festival de actuaciones que cerrarán las actividades de este año a favor de la convivencia y la no discriminación.