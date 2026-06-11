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Los gimnasios nocturnos de Murcia: dónde entrenar hasta la madrugada y cuál abre 24 horas

Varios centros amplían sus horarios más allá de lo habitual, con opciones hasta medianoche, la 1.00 y acceso permanente para quienes entrenan fuera de la rutina diaria

Varios jóvenes en un gimnasio, en una imagen de archivo.

Varios jóvenes en un gimnasio, en una imagen de archivo. / Ángel García

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

Cuando la ciudad apaga las luces, hay murcianos que en vez de estar preparándose para dormir, se ponen el calzado deportivo. El gimnasio nocturno ya no es una rareza en Murcia: es una realidad para quienes el único hueco del día está cuando la mayoría ya lleva horas durmiendo.

Porque seamos sinceros: no todo el mundo puede (ni quiere) entrenar a las 7 de la mañana ni a las 6 de la tarde, en medio del caos que supone la hora de salida del trabajo de una amplia mayoría de la población. Hay vida más allá de la hora punta del vestuario, y Murcia tiene opciones para demostrarlo.

Instalaciones de Fitness Park, en una imagen de archivo.

Instalaciones de Fitness Park, en una imagen de archivo. / L. O.

Hasta la 1 de la madrugada, sin excusas

Si terminas el turno tarde, sales de cenar o simplemente eres de los que se activan cuando cae el sol, Fitness Park tiene dos centros pensados para ti. El de Atalayas (Centro Comercial Atalayas) y el de Alameda Colón (Barrio del Carmen), abren los 365 días del año de 6.00 a 1.00 de la madrugada. Sin excepciones. Festivos incluidos. No hay excusa que valga.

24 horas: porque a veces el cuerpo no entiende de relojes

Si la 1.00 AM se te queda corta, Areafit Murcia en la Avenida Juan de Borbón, junto a Thader, es tu sitio. Abre las 24 horas del día, todos los días. El acceso nocturno, a partir de las 23:00 y hasta las 9:00 de la mañana, se hace de forma independiente a través de una puerta secundaria en el parking exterior. Sin interrupciones. Sin límites.

Instalaciones de Areafit Murcia, en una imagen de archivo.

Instalaciones de Areafit Murcia, en una imagen de archivo. / Thader

Hasta medianoche: también cuenta

No todo tiene que ser épica nocturna. Si con llegar a medianoche te sobra, hay dos opciones más a tener en cuenta. GYM SPARTA abre de 6.00 a 00.00 de lunes a viernes (y de 8.00 a 00.00 los fines de semana). Y Basic-Fit Murcia ZigZag, en el Centro Comercial ZigZag, mantiene ese mismo horario de lunes a viernes, aunque los fines de semana cierra antes, a las 21:00.

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¿Y los de siempre?

Los centros más habituales de la ciudad (Synergym, VivaGym o Fitness Gym Doris) cierran entre las 22.30 y las 23.00. Perfectamente válidos para la mayoría, pero si tu sesión empieza cuando ellos ya están echando el cierre, ya sabes dónde tienes que ir. Murcia ya tiene gimnasios para los que entrenan cuando otros duermen. Solo falta que no te saltes el día de pierna.

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