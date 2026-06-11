Cuatro nuevos halcones peregrinos reforzarán en Murcia el control biológico de la población de palomas

El Ayuntamiento de Murcia ha firmado un convenio de colaboración con cuatro centros de cría autorizados de Andalucía para incorporar este año cuatro nuevos ejemplares de halcón peregrino al 'Proyecto Falco', una iniciativa que busca favorecer la reintroducción de la especie en el entorno urbano y consolidar un método natural, biológico y sostenible para controlar la población de palomas en la ciudad.

El acuerdo, suscrito por la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, establece un marco de colaboración inicial de dos años, prorrogable a otros dos, con los centros de cría Los Gálvez (Córdoba), Reyesfalcon, Astifalcon-Halcones de Astigi y El Quinto (los tres de Sevilla), según ha informado el Consistorio.

Las instalaciones cederán de forma gratuita ejemplares nacidos en cautividad de la subespecie 'Falco peregrinus brookei', una variedad autóctona del arco mediterráneo y coincidente con la que habita de forma silvestre en la Región de Murcia.

El Consistorio murciano aplicará para la suelta la técnica conocida como 'hacking', que consiste en la instalación de cajones de nidificación en emplazamientos estratégicos del casco urbano para que las aves se adapten al entorno.

Veterinarios especialistas del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento supervisarán todo el proceso, que incluye el marcaje y el seguimiento técnico de los ejemplares liberados.

"Con este proyecto, desde el Ayuntamiento de Murcia perseguimos un doble objetivo: favorecer la conservación de una especie autóctona mediante su reintroducción controlada y potenciar un sistema natural de control disuasorio frente a la presencia de palomas domésticas en el casco histórico y las molestias y desperfectos que causan en el mobiliario urbano y edificios emblemáticos", ha valorado Torres.

Los servicios municipales calculan que actualmente el casco urbano de Murcia alberga unas 8.000 palomas, una concentración que genera problemas de salubridad pública y deteriora el patrimonio arquitectónico y el mobiliario urbano debido a la acumulación de excrementos.

Aunque el municipio captura anualmente unos 4.000 ejemplares por otros métodos para mantener la población estable, la introducción de los halcones ofrece una solución biológica complementaria.

El 'Proyecto Falco' arrancó en junio de 2023 y sus responsables esperan que los ejemplares asentados formen parejas y comiencen a reproducirse próximamente en la ciudad.

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En la actualidad, los machos del programa tienen unos tres años de edad y las hembras dos; dado que la madurez sexual de la especie se alcanza a los cuatro y tres años, respectivamente, los técnicos estiman que todos los halcones completarán su desarrollo al mismo tiempo para iniciar la cría en libertad.