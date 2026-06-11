Más de 150 bonos de aparcamiento 24 horas por 90 euros al mes en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia lanza nuevas modalidades de abonos en los aparcamientos municipales de Abenarabi y Hacienda.

Tras la puesta en marcha de ambas infraestructuras, el Consistorio analizó la demanda registrada durante sus primeros meses de actividad para conocer los patrones reales de uso y dimensionar adecuadamente la oferta de abonos.

Tras este análisis, el aparcamiento de Abenarabi incorporará más de 150 abonos mensuales con acceso las 24 horas del día por un importe de 90 euros al mes.

Estos abonos están dirigidos especialmente a vecinos y usuarios habituales de la zona con el objetivo de "dar respuesta a una demanda creciente en el entorno de un edificio que concentra alrededor de 500 trabajadores y recibe presencialmente a unas 22.000 personas al año", detallaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Los bonos se concederán por orden de solicitud "hasta alcanzar un equilibrio adecuado entre las plazas destinadas a abonados y las reservadas para la rotación de usuarios", matizaron en el escrito.

Por otro lado, el aparcamiento de Hacienda incorporará una modalidad específica de abono mensual por importe de 20 euros destinada a empleados públicos.

Los interesados podrán solicitar los nuevos abonos en el aparcamiento de Artillería o a través del correo electrónico aparcamientos@aparcamurcia.com.

Nuevas plazas

Desde el Consistorio destacan que esta medida se enmarca en la estrategia desarrollada durante la actual legislatura para incrementar la oferta de aparcamiento en el municipio, "una apuesta que ha permitido incorporar más de 1.700 nuevas plazas y alcanzar una red municipal de 3.217 plazas de estacionamiento gestionadas a través de Aparcamurcia", concretaron en un comunicado.

De hecho, la apertura de los aparcamientos de Abenarabi y Hacienda este año supuso la incorporación de 844 nuevas plazas de estacionamiento.

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En esta línea, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destacadó: "Seguimos trabajando para ofrecer alternativas reales de estacionamiento adaptadas a las necesidades de los murcianos, aprovechando al máximo las infraestructuras que hemos incorporado durante esta legislatura y facilitando que vecinos, trabajadores y visitantes dispongan cada vez de más opciones para aparcar de forma cómoda, ordenada y accesible".