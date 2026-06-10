"No puede seguir siendo un edificio cerrado": El Ayuntamiento de Murcia solicita al Gobierno la cesión de un inmueble en Beniaján

El Ayuntamiento de Murcia solicita al Gobierno de España la cesión del inmueble en el que antes operaba la escuela infantil de Beniaján. "No puede seguir siendo un edificio cerrado y sin uso cuando la pedanía necesita más espacios de encuentro y convivencia", defendió la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, este miércoles en rueda de prensa.

Por su parte, el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, detalló que el Consistorio ha solicitado formalmente la cesión de uso al Ministerio de Trabajo.

"Una demanda compartida"

La iniciativa "nace de la calle, los vecinos, los colectivos y la junta municipal: una demanda compartida", expuso López, y su objetivo es "devolver este edificio a sus vecinos, ponerlo al servicio de la pedanía y convertirlo en un espacio vivo, dinámico y útil".

El inmueble se destinaría a usos culturales y sociales, y también podría acoger a "colectivos que necesitan espacio para seguir creciendo", señaló la edil, como es el caso de la escuela de la agrupación musical de Beniaján, con más de 200 alumnos.

El edificio, situado frente al centro cultural, lleva cerrado desde hace dos años, cuando una parte de declaró en ruinas y se trasladó la escuela infantil a otras instalaciones nuevas y más amplias que las anteriores, según relató el presidente de la junta municipal de Beniaján, Francisco Nicolás.

Sin embargo, la otra parte del inmueble se encuentra "en perfecto estado", indicó Nicolás, por lo que los vecinos proponen "seguir dandole un uso cultural y educativo como ha sido los últimos 60 años".

Colaboración entre administraciones

Pero, para ello, "es imprescindible la colaboración entre administraciones" y, por su parte, "el Ayuntamiento de Murcia ya ha dado todos los pasos", explicó López y pasó a relatar que la petición de cesión del inmueble comenzó a andar en septiembre 2025, continuó en enero del 2026, y "se plantearon alternativas para poner en uso el edificio cuanto antes".

Asimismo, a edil recordó que, en el marco de la colaboración entre instituciones, el Ayuntamiento "está trabajando, por ejemplo, en la cesión de suelo municipal al Ministerio del Interior para la construcción de la futura comisaría de Policía Nacional porque entendemos que, cuando un proyecto es positivo para la sociedad, hay que sumar".

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Y, en este sentido, Belén López pidió al Gobierno estatal "la misma implicación" y al Delegado del Gobierno, Francisco Lucas "que atienda la petición y se sume", "porque aquí no hablamos de siglas: hablamos de vecinos", concluyó la edil.