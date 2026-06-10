Servicios
Ya es posible pagar las facturas del agua a través de WhastApp: Aguas de Murcia lanza una nueva campaña
Los servicios digitales eliminan la necesidad de desplazamientos y esperas presenciales y, además, permiten reducir el consumo de papel y liberan a los agentes de la compañía para que puedan realizar otras tareas
Pagar las facturas del agua a través de WhastApp o Bizum es una de las alternativas digitales que ofrece Aguas de Murcia, empresa que ha lanzado una nueva campaña de comunicación para dar a conocer los servicios de la compañía mediante canales digitales ágiles, seguros y disponibles de forma ininterrumpida.
A través de la oficina virtual en la web, la aplicación móvil AguaContigo y el servicio de WhatsApp, los usuarios pueden realizar trámites como altas de contrato, domiciliaciones, consultas de consumo o pagos mediante Bizum, lo que elimina la necesidad de desplazamientos y esperas presenciales.
La estrategia de difusión de Aguas de Murcia se ejecutará en dos etapas diferenciadas para maximizar su impacto. En cuanto a la primera fase, comienza este mes de junio con un despliegue en medios digitales. Y la segunda fase tendrá lugar en septiembre, ampliando la visibilidad mediante spots audiovisuales, publicidad exterior y presencia en prensa escrita.
El canal de ‘WhatsApp’, el ‘Chat Web’ de la página web de la empresa y la Inteligencia Artificial telefónica comenzaron a finales de agosto de 2024, para facilitar y agilizar las gestiones más numerosas: cambios de cuenta bancaria, duplicados de factura, cambios de titular, realizar la lectura del contador y pagar facturas.
Resaltan desde Aguas de Murcia que las transacciones digitales, además de rapidez y disponibilidad las 24 horas del día, ayudan a reducir el uso innecesario de papel.
Además, la automatización de tareas libera a los agentes, que pueden destinar tiempo a otras tareas, como la atención preferente para los clientes mayores de 65 años.
- En directo: ElPozo Murcia-Jaén Paraíso Interior
- EN DIRECTO | Estabilizado el incendio de El Valle-Carrascoy más de 24 horas después de su origen
- Una plaza peatonal que emula la huerta dará la bienvenida a Murcia por Ronda Norte: Así es el proyecto de los MUHER
- Detenido en Murcia un ginecólogo de la Arrixaca por agredir sexualmente a una paciente
- Un incendio forestal en Los Garres y Lages moviliza a Bomberos Murcia y obliga a solicitar medios aéreos
- Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas
- Tenemos órdenes: van a su casa, se cambian y van al auditorio': Los audios que recibieron los operarios de Parques y Jardines de Murcia
- La última hora del incendio en El Valle-Carrascoy, en directo