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Ya es posible pagar las facturas del agua a través de WhastApp: Aguas de Murcia lanza una nueva campaña

Los servicios digitales eliminan la necesidad de desplazamientos y esperas presenciales y, además, permiten reducir el consumo de papel y liberan a los agentes de la compañía para que puedan realizar otras tareas

Servicio de atención al cliente en las instalaciones de Aguas de Murcia, en una imagen de archivo.

Servicio de atención al cliente en las instalaciones de Aguas de Murcia, en una imagen de archivo. / Israel Sánchez

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Pagar las facturas del agua a través de WhastApp o Bizum es una de las alternativas digitales que ofrece Aguas de Murcia, empresa que ha lanzado una nueva campaña de comunicación para dar a conocer los servicios de la compañía mediante canales digitales ágiles, seguros y disponibles de forma ininterrumpida.

A través de la oficina virtual en la web, la aplicación móvil AguaContigo y el servicio de WhatsApp, los usuarios pueden realizar trámites como altas de contrato, domiciliaciones, consultas de consumo o pagos mediante Bizum, lo que elimina la necesidad de desplazamientos y esperas presenciales.

La estrategia de difusión de Aguas de Murcia se ejecutará en dos etapas diferenciadas para maximizar su impacto. En cuanto a la primera fase, comienza este mes de junio con un despliegue en medios digitales. Y la segunda fase tendrá lugar en septiembre, ampliando la visibilidad mediante spots audiovisuales, publicidad exterior y presencia en prensa escrita.

El canal de ‘WhatsApp’, el ‘Chat Web’ de la página web de la empresa y la Inteligencia Artificial telefónica comenzaron a finales de agosto de 2024, para facilitar y agilizar las gestiones más numerosas: cambios de cuenta bancaria, duplicados de factura, cambios de titular, realizar la lectura del contador y pagar facturas.

Resaltan desde Aguas de Murcia que las transacciones digitales, además de rapidez y disponibilidad las 24 horas del día, ayudan a reducir el uso innecesario de papel.

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Además, la automatización de tareas libera a los agentes, que pueden destinar tiempo a otras tareas, como la atención preferente para los clientes mayores de 65 años

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