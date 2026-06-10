Ya es posible pagar las facturas del agua a través de WhastApp: Aguas de Murcia lanza una nueva campaña

Pagar las facturas del agua a través de WhastApp o Bizum es una de las alternativas digitales que ofrece Aguas de Murcia, empresa que ha lanzado una nueva campaña de comunicación para dar a conocer los servicios de la compañía mediante canales digitales ágiles, seguros y disponibles de forma ininterrumpida.

A través de la oficina virtual en la web, la aplicación móvil AguaContigo y el servicio de WhatsApp, los usuarios pueden realizar trámites como altas de contrato, domiciliaciones, consultas de consumo o pagos mediante Bizum, lo que elimina la necesidad de desplazamientos y esperas presenciales.

La estrategia de difusión de Aguas de Murcia se ejecutará en dos etapas diferenciadas para maximizar su impacto. En cuanto a la primera fase, comienza este mes de junio con un despliegue en medios digitales. Y la segunda fase tendrá lugar en septiembre, ampliando la visibilidad mediante spots audiovisuales, publicidad exterior y presencia en prensa escrita.

El canal de ‘WhatsApp’, el ‘Chat Web’ de la página web de la empresa y la Inteligencia Artificial telefónica comenzaron a finales de agosto de 2024, para facilitar y agilizar las gestiones más numerosas: cambios de cuenta bancaria, duplicados de factura, cambios de titular, realizar la lectura del contador y pagar facturas.

Resaltan desde Aguas de Murcia que las transacciones digitales, además de rapidez y disponibilidad las 24 horas del día, ayudan a reducir el uso innecesario de papel.

Además, la automatización de tareas libera a los agentes, que pueden destinar tiempo a otras tareas, como la atención preferente para los clientes mayores de 65 años.