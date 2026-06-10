Música en directo y estaciones gastronómicas este viernes en Terra Natura de Murcia

Terra Natura Murcia celebrará este viernes, 12 de junio, una nueva edición de la Noche de Luces, una experiencia nocturna que combina música en directo, gastronomía y un recorrido diferente por el parque, que estará iluminado de forma especial con motivo del evento. La Noche de Luces comenzará a partir de las 21.30 horas y permitirá a los asistentes disfrutar de una velada con vistas a la ciudad de Murcia y a la zona de la sabana africana.

La programación musical contará con tres actuaciones en directo distribuidas en diferentes espacios del parque. El grupo Bang! actuará en la zona de la Isla, mientras que Koa ofrecerá su concierto en el restaurante Humedal. Por último, el evento culminará con la actuación de Los Happys, que le pondrán el broche de oro a la noche en la plaza de los leones.

La propuesta se completará con diferentes estaciones gastronómicas. La entrada incluye cuatro tapas y cuatro bebidas, con opciones como jamón ibérico, quesos, sushi, salazones, huevos fritos con sal de trufa, fruta y helado, entre otros platos. La selección de bebidas estará compuesta por diferentes tipos de vinos y refrescos.

Las entradas se pueden adquirir en la web de Terra Natura Murcia hasta el mismo día del evento. El director del parque, Gustavo Martínez, ha destacado el valor de este evento “para los amantes de nuestras instalaciones, que disfrutarán de ellas de una forma diferente y estarán en una noche única en la que la música y la gastronomía son las grandes protagonistas”.