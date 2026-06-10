Peregrinación
Monteagudo recibirá a cientos de peregrinos este fin de semana en la XXXVI Marcha al Corazón de Jesús
La jornada arrancará a las 20 horas en la plaza de Santo Domingo de Murcia y concluirá sobre las 22.30 horas a los pies del emblemático monumento al Sagrado Corazón de Jesús de Monteagudo, donde se celebrará una misa
El Ayuntamiento colabora en esta edición al facilitar el regreso de los peregrinos en autobuses desde esta pedanía a la capital,
Monteagudo se prepara para coger recibir este viernes a cientos de peregrinos con motivo de la celebración de la XXXVI Marcha Diocesana al Corazón de Jesús y el Ayuntamiento colabora en esta edición al facilitar el regreso de los peregrinos en autobuses desde esta pedanía a la capital, además de acondicionar la explanada del Castillo donde los peregrinos podrán seguir sentados la eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, presentó este miércoles junto al presidente de la Junta Municipal, David Campoy, y el párroco de la Iglesia de Monteagudo, Carlos Casero, esta peregrinación que partirá a las 20 horas desde la plaza de Santo Domingo de Murcia, y está prevista que concluya sobre las 22.30 horas a los pies del monumento al Sagrado Corazón de Jesús de Monteagudo, donde se celebrará la misa.
El regreso a la capital con autobuses estará disponible desde las 23.30 horas en la plaza de la Cruz de Monteagudo, con destino a la Plaza Circular, durante dos horas.
Desde el Consistorio destacan que cada edición de esta peregrinación "reúne a personas de diferentes edades y procedencias en torno a valores como la fe, la convivencia y el respeto por nuestras tradiciones".
Además, "esta cita supone también una oportunidad para mostrar y dar a conocer el extraordinario patrimonio histórico y paisajístico de Monteagudo, presidido por el conjunto monumental formado por el castillo y el Sagrado Corazón, uno de los enclaves más singulares y representativos de la huerta de Murcia", agregaron desde el Ayuntamiento.
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