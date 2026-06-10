Justo Montoya: "El funcionariado pretendía ser un medio de vida que posibilitase tiempo para el arte"

¿Cómo recuerda sus primeros años de ‘relación’ con la Universidad de Murcia como estudiante de Derecho?

En el curso 1979-1980 yo estaba cursando el COU en el Instituto Floridablanca. Había una fuerte movilización estudiantil contra la LAU (Ley de Autonomía Universitaria) de la UCD y en la UMU hubo serios disturbios. En uno de ellos, nos acercamos al Campus de la Merced, donde la imagen que contemplamos era dantesca: los pupitres salían volando por las ventanas de la Facultad de Derecho, se había formado una barricada con coches y contenedores de basura en la calle de correos y había hogueras por varios sitios, la policía lanzaba pelotas de goma por doquier…

En ese contexto accedí a la Facultad de Derecho. Mi vida estudiantil consistía en 4 horas de clase por la mañana y 6 de estudio por la tarde en la biblioteca de Derecho. En febrero de 1981 mi curriculum consistía en haber aprobado con bastante buena nota los dos parciales que habíamos tenido (Civil y Natural, creo).

Y llegó el 23-F. Yo estaba, como todas las tardes, estudiando en la biblioteca cuando, sobre las 19.30 o las 20h, oímos un portazo y alguien entro en la sala dando voces de que habían dado un golpe de estado y había militares en el Congreso.

Me resultó increíble que, tras oír la noticia, los que allí estaban bajaron la cabeza y continuaron estudiando como si nada; recogí los bártulos y me fui a casa a ver qué pasaba.

A la mañana siguiente asistí a clase y pasaron anunciando que se había convocado en las escaleras de la Facultad de Letras un acto en defensa de la democracia. Nadie de mi clase salvo yo, asistió al acto. Y yo no volví ya nunca a clase….

¿Qué le llevó a dirigir su vida profesional a la gestión y administración en el ámbito universitario?

Cuando estudiaba el COU tenía claro que mi vocación vital era el arte, pero mi madre, con su pensión de viudedad, no tenía recursos para enviarme fuera a estudiar. Tras abandonar Derecho estuve un par de años en la Escuela de Artes y Oficios. A pesar del apoyo que siempre nos prestó mi hermano mayor, tuve claro que tenía que buscar trabajo y preparé oposiciones, pues el funcionariado, con su clásica jornada continuada de mañana, parecía brindarme la oportunidad de unas tardes libres para dedicarme a mi vocación artística. Aprobé en el Estado y elegí como destino la UMU.

Buena parte de su trayectoria en la Universidad de Murcia la ha dedicado a la Secretaría del Vicerrectorado de Gestión Económica. ¿Qué destacaría de aquella etapa?

En 1986 se me otorgó mi primer destino fijo en la Facultad de Económicas, como secretario del entonces Decano, mi querido Pepe Colino. En aquel momento estaba como secretario de Antonio Calvo-Flores, que luego fue Vicedecano, luego Decano, y con él como Vicerrector de Economía llegué a Convalecencia. De Antonio aprendí muchísimo, pero sobre todo una forma de trabajar rigurosa, comprometida y abierta, que no rehúye afrontar cualquier problema hasta encontrar una solución. El profesor Calvo-Flores es responsable, y creo que nadie más tiene esa marca, de haber sacado adelante 16 presupuestos anuales de la UMU, algunos de ellos auténticas obras de ingeniería que permitieron a la institución subsistir con normalidad en momentos críticos.

También ha formado parte del Consejo Social de la UMU, ¿no?

En 2014 varias compañeras y compañeros nos presentamos como grupo independiente a las elecciones al Claustro. Resulté el más votado, lo que facilitó mi designación por el Claustro para formar parte del Consejo de Gobierno y de éste para formar parte del Consejo Social. En las elecciones de 2018 y 2022 se repitió idéntica situación, lo que ha propiciado mi pertenencia a estos órganos de forma ininterrumpida.

En el Consejo Social convergen la representación de las fuerzas sociales (sindicatos, empresarios, política regional y municipal) y de los órganos de gobierno de la UMU, y se trata de la última instancia en la aprobación de cuestiones fundamentales como pueden ser los presupuestos anuales y su liquidación, lo que obliga a la UMU a justificar, ante los representantes de la sociedad que la sustenta, sus actuaciones. Mi paso por ese órgano me ha permitido conocer la visión que desde fuera de la UMU se tiene de ella e intentar contribuir en transmitir al exterior la realidad de muchas cuestiones cruciales, como pueda ser la importancia de la investigación básica que, por producir resultados a largo o muy largo plazo, a veces se puede percibir como un derroche, o la necesidad de contar con centros colaboradores especializados donde el estudiantado pueda realizar prácticas profesionales reales de calidad que complementen la teoría del aula y les entrenen para el mercado laboral.

¿Y su relación con el sindicalismo en la institución universitaria?

Cuando accedí por primera vez a los órganos de gobierno y representación de la UMU, mi percepción de la situación era la de unas organizaciones sindicales en continua disputa pública, con acusaciones y descalificaciones mutuas permanentes, que estaba provocando desánimo y desafección entre el personal.

Me propuse dos objetivos en mi labor de representación: el primero, el de informar puntualmente y de forma neutra de lo que acontecía en los órganos de gobierno. Y el segundo, el de superar la tradición generalizada (con excepciones) de que los representantes del Personal de Administración y Servicios (antes PAS, ahora PTGAS) solo opinaban de los temas propios de este colectivo y solo asistían cuando había temas suyos.

Al principio fue bastante duro. Los comentarios del tipo “no sé qué hace Justo Montoya en la Comisión Académica” (la que trata de los temas de profesorado) por no citar otros, se mantuvieron años entre algunos de quienes ocupaban cargos relevantes.

Sin embargo, hoy en día, y desde haces años, la información que se transmite desde las organizaciones sindicales se hace, en mi opinión, de forma bastante rigurosa y en muchos casos, conjunta, y en lo que respecta al segundo objetivo, me siento completamente libre para opinar de cualquier tema que se trate y creo que la opinión del representante del PTGAS se acepta con normalidad por los representantes del profesorado y del estudiantado.

No he estado afiliado a ningún sindicato, pero en un periodo determinado mantuve una buena relación con quienes formaban parte de la dirección en la UMU de Comisiones Obreras y mantuvimos posturas concurrentes en los diversos órganos.

Fue ya como administrativo en la UMU cuando decidió ‘canalizar’ su pasión por el arte cursando la titulación de Bellas Artes. ¿De dónde viene esta atracción?

Al principio he comentado que mi vocación artística data desde muy joven y que el funcionariado pretendía ser un medio de vida que posibilitase tiempo para el arte. Cuando el rector Ballesta implantó en la UMU la Licenciatura en Bellas Artes, me matriculé sin dudarlo y formé parte de la primera promoción de egresados.

Incluso ha llegado a exponer en la propia Universidad. ¿Con qué faceta se ha sentido más cómodo a lo largo de estos años?

Durante mi etapa de estudiante, la Facultad de BBAA organizaba exposiciones a final de curso con los trabajos que hacíamos. En segundo curso presenté para la exposición una serie de cuatro retratos de Monseñor Escrivá de Balaguer, que fueron censurados no por falta de calidad sino por su posible repercusión mediática.

También como estudiantes de BBAA participé en una exposición en el Museo del Paso Blanco de Lorca, en la que presenté varias obras sobre la Virgen María (absolutamente respetuosas) que también tuvieron problemas para ser expuestas, aunque al final se vendieron todas.

Y en la UMU iba a participar en una exposición de pintura de miembros del PAS, pero con los catálogos ya en imprenta, se me convocó a una reunión donde se me invitó a cambiar las obras que había presentado (en una se representaba a políticos y política ligeros de ropa y en otra aparecía el logo de una entidad financiera en situación poco favorable) con lo que amablemente renuncié a participar.

Con tamaño carrerón, decidí que no quería más disgustos. Las cosas que hago solo las ven en mi casa mis más allegados.

A pocos meses de su jubilación, ¿cómo le gustaría que se le recordase en el ámbito universitario?

Hace unos días me despedía del Rector José Luján, por el que siento una profunda admiración, y me decía que lo mejor de ser rector eran las personas interesantes que se conocían en el ejercicio del cargo y añadía la categoría de personas buenas, y me incluía en ambas. Seguro que exageraba, pero con eso me conformo.