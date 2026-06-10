El estadio municipal José Barnés de Murcia cambia el césped por uno de última generación

El campo de fútbol José Barnés de Murcia contará con césped artificial de última generación certificado con el sello de FIFA Quality Pro, la certificación más alta que concede la Fifa para este tipo de pavimento deportivo.

Los trabajos iniciaron este miércoles y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto al concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera supervisaron el inicio de los trabajos este miércoles, que cuentan con una inversión de 297.660 euros.

La actuación incorporará una base amortiguadora drenante, así como el césped artificial de 45 milímetros rellenado por arena de sílice y corcho instalado, y permitirá reducir hasta en 8 grados la temperatura ambiente del terreno de juego.

Pérez destacó que esta actuación supone "una importante inversión que permitirá renovar 6.000 metros cuadrados de pavimento deportivo, consiguiendo una solución a los problemas de drenaje, con un sistema de alta tecnología adaptada a la práctica deportiva porque el deporte es una línea clave de nuestro modelo de ciudad proyectando una Murcia llena de oportunidades".

Por su parte, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, indicó que esta renovación se incorpora "a las actuaciones ya realizadas en seis campos de fútbol y a las que se llevarán a cabo próximamente en Alquerías, Sangonera la Verde y El Palmar 2, dando continuidad al plan de modernización y mejora de las instalaciones deportivas municipales".

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El campo de fútbol da servicio a 27 clubes del municipio y 659 usuarios, que volverán a disponer de un espacio plenamente adecuado para el desarrollo de sus actividades deportivas y escolares.