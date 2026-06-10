Los avisos por mosquitos caen en Murcia un 45 por ciento respecto a 2025

Los avisos ciudadanos por presencia de mosquitos caen en el municipio de Murcia casi a la mitad durante el inicio de la campaña de control respecto a los datos del año pasado.

Entre abril y el 4 de junio de 2026 se han registrado 59 avisos relacionados con mosquitos, frente a los 108 contabilizados en las mismas fechas de 2025, una reducción del 45 por ciento que el Ayuntamiento atribuye al refuerzo de las actuaciones preventivas y al seguimiento "permanente" de los principales focos de riesgo.

En este sentido, la edil del ramo, Pilar Torres, puso en valor el servicio de avisos ciudadanos como "una herramienta esencial para la protección de la salud pública, al permitir actuar de forma preventiva sobre las zonas con mayor riesgo de acumulación de agua, donde se desarrolla la fase larvaria de estos insectos".

Además, el servicio realiza intervenciones puntuales relacionadas con avispas (23 en lo que va de campaña) y abejas (21).

Vigilancia "permanente"

Con el objetivo de incrementar la eficacia del programa, el municipio se sectorizó y se identificaron los puntos de mayor interés sanitario. Además, todos los tratamientos se integran en una plataforma de información geográfica (GIS).

Como resultado, se realizan tratamientos mensuales en las 57 zonas consideradas de riesgo, con revisiones periódicas de imbornales y otros puntos sensibles. A ello, se suma la vigilancia semanal de medio centenar de focos de agua permanentes, entre ellos ramblas, acequias, balsas, solares con acumulaciones de agua y zonas húmedas donde históricamente se ha detectado actividad larvaria.

Los datos muestran que, mientras el pasado año se contabilizaron 29 avisos por mosquitos en abril y 71 en mayo, este año las cifras se han reducido a 15 y 38 respectivamente. Y durante los primeros días de junio se han registrado seis avisos, frente a los ocho del mismo periodo de 2025.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado las actuaciones contra el mosquito tigre en los puntos identificados como de mayor interés sanitario mediante una plataforma de gestión geográfica, pues resulta más eficaz actuar sobre las larvas.

Nuevo dron

La campaña especial de este año incorpora como principal novedad un nuevo dron de gran capacidad, capaz de transportar hasta 80 kilogramos de producto, que permite ampliar la superficie de actuación y mejorar la precisión de los tratamientos gracias a un sistema GPS más avanzado.

El nuevo dron tiene capacidad para transportar hasta 80 kilogramos de producto. / A.M.

Este nuevo equipo se suma a los drones ya utilizados en campañas anteriores y al helicóptero de gran capacidad, con una carga útil de hasta 600 kilogramos, destinado a actuaciones extraordinarias tras episodios de lluvias intensas o inundaciones.

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Para el desarrollo de los trabajos también se utilizan 11 vehículos adaptados, cañones termonebulizadores, trampas específicas para mosquitos, aspiradores entomológicos y sistemas de monitorización que permiten localizar con rapidez posibles focos de proliferación.