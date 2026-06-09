Nuevos cortes totales y parciales al tráfico en Murcia por las obras de Red Eléctrica

Las obras de Red Eléctrica para asegurar el suministro energético del municipio de Murcia continúan en varios tramos y comienzan en nuevas zonas en las que se prevén cortes totales al tráfico.

Los trabajos, que suponen una inversión global de unos 55,3 millones de euros por parte de Red Eléctrica, conectarán la nueva subestación eléctrica de Espinardo con las ya existentes en el sur del municipio a través de la construcción una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros, que discurrirá soterrada y pasará por debajo incluso del río Segura y el trazado del tranvía.

La previsión es que la nueva subestación está a punto a inicios de 2027, pero los trabajos que más afecciones causan al tráfico y a la ciudadanía se concentran en los primeros meses de obras, en concreto, hasta noviembre de este año.

Tramos afectados

Esta semana continúan los trabajos en el tramo entre la semiglorieta Patiño hacia la semiglorieta del Progreso, así como en la cámara de empalme (CE) 13, a 25 metros del puente ADIF, y en la CE 14. y la CE 11, tramos en los que se dispondrá de un carril de circulación para el tráfico rodado.

Prosiguen también las labores en el tramo entre Puente Tocinos y la rotonda de El Rocío, donde habrá restricciones parciales y un carril disponible para el tráfico.

Además, el miércoles 10 de junio inician las obras en la CE 12, entre la rotonda de la Senda de los Garres y la rotonda de Mapfre, tramo en el que habrá restricción total al tráfico.

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Por último, se verá afectado el tramo desde el río hacia Puente Tocinos, donde permanecerá restringido el acceso por la avenida Miguel Induráin, vía que no se abrirá al tráfico hasta noviembre debido a una actuación destinada a renovar por completo el colector e instalar una nueva tubería. El objetivo de esta actuación, que supone una inversión de 9 millones, es favorecer el mantenimiento a largo plazo de las infraestructuras hidráulicas, según explicaron desde el Ayuntamiento y Aguas de Murcia.