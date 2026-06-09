Murcia se moviliza en tres frentes distintos para reivindicar que "otra Región es necesaria"

Del Malecón, el Jardín de Floridablanca y la plaza de la Cruz Roja, partieron los deseos de los ciudadanos de Murcia y de toda la Comunidad que confían en que: "Otra Región es necesaria".

Por ello, las protestas se dividieron en tres columnas. Desde El Malecón se agruparon las reivindicaciones relacionadas con el empleo y las pensiones; Floridablanca agrupó la defensa de los servicios públicos y los derechos humanos; y, la plaza de la Cruz Roja, las protestas sobre sanidad y educación.

Alrededor de 500 personas y 50 colectivos sociales se fundieron en una sola columna en la Gran Vía en torno al mediodía para marchar juntos hacia el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen, una maestra jubilada, que reivindicaba que "hacen falta muchos cambios como más vivienda pública o una sanidad mimada desde la Atención Primaria". Asimismo, reclamó a la Administración "menos flores y más cuidarnos".

Climatización de las aulas

De Las Torres de Cotillas acudieron miembros del Ampa del colegio Maestro Joaquín Cantero. Isa, una de las vocales, estaba esta mañana también en la capital con sus hijos, para exigir "la climatización de las aulas".

"Nuestro colegio nació con un mal endémico, la falta de climatización en las aulas", insistió.

En 2018, comenta que se aprobó un proyecto de climatización y en 2021, el ayuntamiento torreño creó otro plan que tenía el mismo fin, sin embargo, "estamos en 2026 y seguimos sin climatización", lamentó.

Además, "a pesar de que hay aires portátiles, la temperatura en las aulas es de alrededor de 30 grados y llevamos 4 meses sin fuente para que los niños beban agua".

Por todo esto, añade que todos los centros educativos de Las Torres de Cotillas se concentrarán en una protesta conjunta el próximo día 17.

"El Mar Menor no es un contenedor"

El cuidado del Mar Menor también acaparó los focos de las protestas con cánticos como: "El Mar Menor no es un contenedor".

En la concentración se encontraba Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, que indicó que "solo pedimos que la Administración cumpla la ley".

Asimismo, pidió "medidas eficaces para controlar los nitratos" que entran a la laguna, "la aprobación del plan de ordenación de los usos y el control y vigilancia sobre los distintos tipos de usuarios que hacen uso de la navegación". Sobre esto último, subrayó que "interfiere en la recuperación de especies como la nacra que ha desaparecido prácticamente en todo el Mediterráneo".

Por último, Luengo aseguró que "el Mar Menor podría ser uno de los santuarios de nacra más importantes del mundo".

"Por la Madre Tierra"

Además de los manifestantes de la Región de Murcia, la protesta contó con la presencia internacional de colombianos que también piden un cambio, en su caso, de Gobierno nacional.

Aunque conforman el partido conjunto Pacto Histórico en el que se incluye al actual presidente Gustavo Petro, los colombianos en Murcia pedían el voto el próximo 21 de junio por Iván Cepeda "para que continúe el progreso".

Sobre su presencia en la protesta comentó Dayana, responsable de comunicación, que "nosotros acogemos lemas de esta manifestación como el trabajo por la educación y por la vida además de por la madre tierra, queremos que Colombia sea potencia de la vida".

Las mejores imágenes de las Marchas de la Dignidad en Murcia / Juan Carlos Caval

"Una Región Murciana para todos"

Al llegar a San Esteban, desde la cabeza de la manifestación se dio un discurso secundado por todas las personas que allí se encontraban. Su objetivo fue el de "demostrar que otra Región es posible, que no se trata de una utopía".

Entre los principales focos de demandas se encontraba el derecho a la vivienda con "la construcción de vivienda pública y que se paren los desahucios".

Sobre los servicios públicos destacó la "defensa de la Sanidad con unos cribados de cáncer que prevengan y unos materiales no caducados"; "una educación pública de calidad y atender la dependencia y el transporte".

También se reivindicó "una Región de Murcia medioambientalmente sostenible con un Mar Menor vivo", "una Región igualitaria con salarios dignos y continuar la lucha contra el fascismo para defender la democracia". En ese momento, desde el público surgió el cántico de: "Ningún ser humano es ilegal" en apoyo a los migrantes.

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Por último, una actuación de música protesta a cargo de Yayoflautas cerró la convocatoria de la manifestación del día de la Región de Murcia.