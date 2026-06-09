Casi 50.000 euros para las aceras del entorno del Palacio de los Deportes

El Ayuntamiento de Murcia está renovando el pavimento del entorno del Palacio de los Deportes, en la pedanía de Puente Tocinos. La actuación sustituye cerca de 900 metros cuadrados de suelo deteriorado, con una inversión de casi 50.000 euros: en concreto, 48.389, informan fuentes municipales en un comunicado.

El suelo que rodea el Palacio de los Deportes, en plena zona ajardinada, es el original de 1994, cuando se construyó el recinto. Se trata de un pavimento de hormigón con dibujos en relieve en tres colores: rojo, ocre y verde. Tras más de 30 años de uso intenso, con multitud de eventos deportivos y de ocio, y con el empuje de las raíces de los árboles, presentaba deterioro que ya no respetaban ni el color ni el dibujo originales, recordaron desde el Consistorio capitalino.

Los trabajos abarcan en total 898,76 metros cuadrados. En concreto, los técnicos municipales han localizado con GPS, uno a uno, todos los tramos en mal estado, de manera que solo se actúa donde es necesario y el suelo nuevo queda exactamente igual que el original en color y diseño. La actuación tiene su origen en las solicitudes de los vecinos de la zona, que pedían mejorar este suelo, por el que pasan cada año miles de personas con motivo de eventos deportivos y de ocio. Durante las obras, la zona afectada permanecerá señalizada para garantizar la seguridad de los peatones. «Esta intervención forma parte de la apuesta por unos espacios seguros, accesibles y bien cuidados que hacen una ciudad más habitable», tal y como inciden desde la Glorieta.