La restauración del río Segura protagoniza uno de los actos satélite del festival europeo de la Nueva Bauhaus

El río Segura a su paso por Murcia será uno de los escenarios del Festival de la Nueva Bauhaus Europea que se celebra del 9 al 13 de junio en Bruselas y otras ciudades del continente.

La propuesta murciana traslada la recuperación ambiental del Meandro del Vivillo y "la traslada al ámbito urbano mediante una experiencia pública abierta, inmersiva e intergeneracional", señalaron desde el Consistorio.

El resultado es una jornada repleta de actividades gratis que se desarrollará en el entorno de la pasarela Manterola el próximo 12 de junio, en la que se combinarán arte, naturaleza, realidad virtual, talleres y música, bajo el nombre ‘NEB Murcia Río: El Vivillo vuelve. Arte, naturaleza y participación para reconectar con el río'.

Programa

La jornada arrancará a las 18:30 horas con la activación de varios espacios, denominados NEB Murcia Río, que incluirán varias propuestas como son la proyección del documental sobre el Vivillo y la Contraparada; los módulos interpretativos del meandro; la experiencia inmersiva de realidad virtual ‘Vivir el río'; la instalación artística colectiva ‘El río que nos vertebra'; un laboratorio de innovación dedicado a la naturaleza, la inclusión y la circularidad; el espacio expositivo de la candidatura a Capital Verde Europea; y un mercado regenerativo con productores y artesanos locales.

Además, entre las 19:00 y las 21:00 horas se desarrollarán experiencias abiertas y recorridos, entre ellas, la actividad escolar ‘Pequeños guardianes del Segura'; las plantaciones simbólicas del ‘Mini Vivillo'; un paseo interpretativo por Murcia Río guiado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU); microconversaciones intergeneracionales junto al río; y la presentación de los proyectos europeos ACCESS y FRANCESCA, junto a propuestas de diseño circular del estudio de Lucas Muñoz Muñoz y del centro tecnológico CETEM.

A partir de las 21:00 horas, la performance ‘El Río toma la palabra', a cargo de Meandra, dará voz al Segura mediante una intervención artística inspirada en los procesos de transformación ecológica del territorio, seguida de la construcción colectiva de la instalación ‘El río que nos vertebra', en la que la ciudadanía podrá aportar su visión compartida del río para la próxima década.

La programación concluirá con un espacio de convivencia y cultura regenerativa mediterránea que combinará música, gastronomía e iluminación artística, y cuyo registro audiovisual se difundirá en Bruselas y en los canales oficiales de la Nueva Bauhaus Europea.

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El evento está organizado por el Ayuntamiento de Murcia junto a Creacia, entidad especializada en procesos de innovación, creatividad y participación ciudadana, con la colaboración de CETEM, Voltiva, el estudio de Lucas Muñoz, Ecopatrimonio y el COAMU, y en coordinación con UrbActivistas, el nodo regional de la Nueva Bauhaus Europea, que impulsa esta semana actividades satélite en otros municipios de la Región.