El PSOE exige respuestas a la alcaldesa ante la polémica de los operarios de Parques y Jardines que 'actuaron' como público en Murcia

Continúa la polémica nacida a raíz de las instrucciones que recibieron los operarios del servicio municipal de Parques y Jardines en Murcia en las que se les pedía cambiarse de ropa y acudir como público a un acto en el que participó el concejal del área, José Guillén, situación que destapó el PSOE y confirman los audios que publicó en primicia La Opinión.

Y continúa también el silencio de la alcaldesa, Rebeca Pérez, ante la comunicación interior remitida por los socialistas el pasado martes, según denunció el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, este lunes, seis días después del envío de dicha misiva.

Ruiz reclamó a la alcaldesa "que actúe de una vez para poner fin a estas prácticas" pues, según entiende, "está amparando con su pasividad esta utilización de medios públicos con fines privados".

"No es una anécdota"

Asimismo, desde el PSOE señalan que este episodio "no puede tratarse como una anécdota ni como un asunto menor". En este sentido, Ruiz señaló que el propio Ayuntamiento mantenía todavía este lunes en sus redes sociales publicaciones de aquella jornada en las que, con el acto ya empezado, reabría el plazo de inscripción porque la asistencia no fue la esperada.

Y el portavoz socialista también aseguró que este lunes el PSOE recibió más informaciones "que apuntan a que lo sucedido podría no limitarse únicamente a los trabajadores de la contrata de parques y jardines".

Además, recordó la dimisión del entonces concejal Roque Ortiz en enero de 2018 después de que La Opinión publicase unas grabaciones en las que pedía a los presidentes de Juntas Municipales del PP "que recordaran a los trabajadores de las contratas quién les había dado el trabajo", indican lo socialistas.

Y otro ejemplo que Ruiz puso sobre la mesa fue el sucedido en mayo de 2019 en El Raal, cuando el portavoz del PP en la Junta Municipal de esta pedanía dimitió tras conocerse una grabación en la que amenazaba al padre de un trabajador de una contrata con echar a su hijo si no se empadronaba para ir a votarle.

Presiones y miedo a hablar

Ginés puso el foco, además, en "el clima de presiones" que rodea al asunto y al miedo a hablar por parte de los trabajadores del servicio. "Todo el mundo ha visto esos pantallazos de WhatsApp y ha oído esos audios en los que los propios trabajadores denuncian lo que se les estaba haciendo. Y, aun así, muchos siguen teniendo miedo a decir públicamente lo que pasa aquí dentro. ¿Quién va a salir a dar la cara? Yo. Los trabajadores no lo van a hacer, lo hago yo por ellos", señaló.

El portavoz socialista indicó que desde el PSOE seguirán "denunciando públicamente todo lo que vayan conociendo" y que llevarán "las iniciativas que consideren necesarias" al próximo pleno municipal, en el que además se debatirá si el equipo de Gobierno da luz verde al pago de más de 600.000 euros en flores de temporada gastados sin cobertura del contrato licitado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que lidera José Guillén.

"Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero quien hoy tiene en su mano demostrar que quiere cambiar las cosas es la alcaldesa, y si no actúa, quedará claro que no va a ser ella quien ponga fin a estas prácticas lamentables", sentenció el portavoz del PSOE.