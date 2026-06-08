Ya están aquí los premios Raimundo a la gastronomía murciana

Los ganadores de la I Edición de los Premios Raimundo González Frutos ya se ha dado a conocer. Se trata de La Academia de Gastronomía de la Región de Murcia, Restaurante Cabaña Buenavista, Clavel Arquitectos, Espacio Umami y Casaú Estudio.

Según el Ayuntamiento de Murcia, estos premios buscan reconocer "la excelencia, la innovación y la contribución al desarrollo de la gastronomía y la restauración murciana".

La entrega de premios se realizará el próximo jueves 11 de junio en el Teatro Circo de Murcia

Las categorías en las que han sido premiados son las siguientes:

Premio Raimundo González Frutos a la Investigación en Gastronomía Murciana: Academia de Gastronomía de la Región de Murcia

en Gastronomía Murciana: Academia de Gastronomía de la Región de Murcia Premio Raimundo González Frutos a la Innovación Gastronómica: Restaurante Cabaña Buenavista

Gastronómica: Restaurante Cabaña Buenavista Premio Raimundo González Frutos a la Arquitectura, Interiorismo y Diseño de Espacios Gastronómicos: Clavel Arquitectos

de Espacios Gastronómicos: Clavel Arquitectos Premio Raimundo González Frutos a la Mejor Experiencia Gastronómica: Espacio Umami

Gastronómica: Espacio Umami Premio Raimundo González Frutos a la Mejor Identidad Visual y Diseño Gráfico para Gastronomía: Casaú Estudio

Los premios se entregarán el próximo jueves 11 de junio en el Teatro Circo de Murcia. En el acto estarán presentes profesionales, empresas, instituciones y representantes del sector.

La gala

El Ejecutivo municipal de la capital regional comunicó a través de una nota de prensa, que la intención es que este reconocimiento acabe por convertirse en el principal referente anual al respecto de la excelencia gastronómica de la Región de Murcia. Por esto, añaden, se inspiran en el legado de Raimundo González Frutos, "una de las figuras más relevantes de la historia culinaria española".

La trayectoria profesional de González Frutos estuvo marcada por la defensa de los productos de la huerta, el respeto a las recetas tradicionales y la capacidad de transformar el patrimonio culinario regional en platos "gourmet", reconocidos dentro y fuera de las fronteras del territorio levantino.

Trabajó muchos años en el "emblemático" Rincón de Pepe y protagonizó una auténtica revolución que dignificó a la cocina murciana. Por otra parte, recuperó un número significativo de platos tradicionales, tanto de pedanías y pueblos como de la ciudad.

La financiación de los mismos procede del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), por lo que también busca impulsar el turismo gastronómico.

En el acto estuvo presente la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco Méndez. Ambos presentaron a los galardonados, comentaron la trayectoria de Raimundo González Frutos y explicaron los objetivos de la gala.

Pérez, por su parte, destacó que los premios son un "reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento" de los trabajadores de la gastronomía murciana.

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Pacheco, en cambio, explicó que los premios nacen para "reconocer a quienes mantienen viva la excelencia gastronómica regional", mediante la proyección del legado de "una figura que marcó un antes y un después en la historia de nuestra cocina".