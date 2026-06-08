Murcia se hace "invisible": El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas

El área metropolitana de Murcia continúa su 'blindaje' con la instalación de nuevos tramos de pantallas antirruido a lo largo de la autovía MU-33, pero el Ayuntamiento ha solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para "exigir actuaciones inmediatas ante el estado que presenta una de las principales infraestructuras viarias del municipio".

Las barreras acústicas ya se dejan ver en el carril de entrada a Ronda Norte (dirección Murcia-Cartagena), así como a la altura del Malecón, e impiden las vistas a la capital de la Región y su identitaria Catedral desde la autovía.

En este sentido, el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, indicó que el Gobierno de España ha hecho Murcia "invisible" al sustituir por una pantalla opaca la imagen de Murcia de la que muchos visitantes disfrutaban a su llegada a la ciudad.

Entorno BIC

Aunque el Ayuntamiento de Murcia defiende la necesidad de proteger a los vecinos del ruido derivado del tráfico, "la actuación ejecutada por el Gobierno de España ha ignorado completamente el valor patrimonial, paisajístico y turístico del entorno sobre el que se ha intervenido", indicaron, "incluso en espacios donde no existen viviendas cuya protección acústica requiera actuaciones de semejante magnitud".

Asimismo, desde la Glorieta recordaron que la Dirección General de Patrimonio Cultural llegó a impedir la instalación de parte de estas pantallas por su afección al entorno protegido del Paseo del Malecón, declarado Bien de Interés Cultural, y que el propio Ayuntamiento tuvo que solicitar la suspensión cautelar de determinados tramos por su impacto sobre el paisaje histórico y las visuales de la ciudad.

Alternativas

El Ayuntamiento también lamenta que existen otras alternativas, como las pantallas transparentes que se instalaron en el entorno de Barriomar que, a la vez que protegían contra el ruido, permitían conservar las vistas de la ciudad y el río Segura.

De hecho, la propia guía para el proyecto y ejecución de obras de apantallamiento acústico en carreteras, elaborada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, contempla distintas soluciones para la reducción del ruido, entre ellas pantallas transparentes, medidas de integración paisajística y soluciones vegetales adaptadas a las características de cada entorno.

Además, dicha guía incorpora medidas específicas para compatibilizar el empleo de pantallas transparentes con la protección de la avifauna.

La Ronda Oeste, "a oscuras"

Por otro lado, el equipo de Gobierno local también cuestiona "la ausencia total de iluminación en la Ronda Oeste, infraestructura de titularidad estatal por la que circulan diariamente decenas de miles de vehículos, por lo que su mantenimiento y funcionamiento recaen sobre el Gobierno de España.

"La principal puerta de entrada a Murcia lleva más de un año completamente a oscuras y nadie ha explicado todavía por qué. Estamos hablando de una autovía estatal y la responsabilidad de que la Ronda Oeste permanezca completamente a oscuras corresponde al Gobierno de España. Lo preocupante no es solo que las farolas estén apagadas. Lo preocupante es que llevan más de un año apagadas y que nadie haya asumido todavía la responsabilidad de explicar qué ocurre y cuándo se va a solucionar", señaló Muñoz.

Con todo, el Ayuntamiento reclama la restitución inmediata del sistema de iluminación de la Ronda Oeste, un plan urgente de limpieza y mantenimiento de las pantallas acústicas, la revisión de aquellos tramos donde la afección visual resulte claramente desproporcionada y donde las pantallas oculten la ciudad sin que existan viviendas a las que proteger y una reunión urgente con la Delegación del Gobierno para abordar esta situación y conocer las actuaciones previstas por el Ejecutivo central.

Falta de infraestructuras

Asimismo, el equipo de Gobierno local aprovechó para recordar que la Ronda Oeste soporta una de las mayores intensidades medias de tráfico de España como consecuencia de la falta de infraestructuras viarias que permitan distribuir adecuadamente los flujos de tráfico en el entorno metropolitano.

En este sentido, reclamaron actuaciones como el Arco Norte, la culminación de la autovía del Reguerón y la conexión completa de la RM-1, infraestructuras llamadas a descongestionar la Ronda Oeste y reducir los atascos, el ruido y las emisiones contaminantes.