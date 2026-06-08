Una mujer reclama más de 65.000 euros al ayuntamiento de Murcia tras caerse en una calle de Sangonera la Verde con las losas levantadas

Una mujer reclama una indemnización de 66.700 euros al ayuntamiento de Murcia por una caída que sufrió en la pedanía de Sangonera de la Verde tras tropezar por una calle en la que las losas estaban levantadas.

La viandante asegura que a causa del golpe sufrió diversas lesiones. Asimismo, considera que el suceso se produjo por "un anormal funcionamiento de los servicios públicos municipales de mantenimiento de la vía pública" porque se deben mantener las aceras en un estado normal y adecuado para prevenir percances como este.

La demanda ha sido sometida al preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que ha propuesto su desestimación tras señalar que la accidentada no ha presentado prueba alguna en respaldo de su reclamación, como podría haber sido la testifical.

Y añade ese órgano consultivo de la Administración que no está acreditado que el levantamiento de las losas superara el estándar de calidad exigible para evitar la caída de los peatones.

Comenta así mismo que tampoco se ha probado la existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos municipales de mantenimiento de la vía pública en condiciones de seguridad y los daños sufridos por la reclamante.

Finalmente, expone que a la vista de las fotografías aportadas por aquella, que tenía 72 años de edad en el momento de los hechos, “puede considerarse que la deficiencia de la acera es leve y fácilmente superable por un peatón que circule con la mínima atención y cuidado que la deambulación por la vía pública exige”.

Indemnizaciones

En este tipo de casos, si se demuestra que la caída de la persona se produjo a causa del levantamiento de la acera que se menciona, la indemnización tendrá lugar. Uno de los precedentes más recientes fue a una vecina de El Palmar que tuvo un accidente al cruzar por un paso de peatones de la pedanía.

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Se trata, concretamente, de una octogenaria que tropezó con un socavón a finales de 2021 y que acabó indemnizada con 4.500 euros. En su caso las lesiones fueron un brazo inmovilizado durante dos meses y algunas secuelas en la muñeca.