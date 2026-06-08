Convocan una manifestación en Murcia para exigir más medidas de prevención tras el incendio de El Valle-Carrascoy

La preocupación por el riesgo de incendios forestales en el entorno de las pedanías del sur de Murcia ha llevado a varias asociaciones vecinales a convocar una concentración ciudadana en Torreagüera para reclamar medidas urgentes de prevención y protección. La protesta tendrá lugar el próximo 11 de junio, a las 19.30 horas, en el jardín de Montegrande.

La convocatoria parte de la Asociación de Vecinos del barrio de San Blas-El Secano y Montegrande, con la colaboración de la Asociación Bicihuerta y la Asociación de Vecinos de La Alberca. Los organizadores aseguran que los recientes incendios registrados en las inmediaciones han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las zonas residenciales situadas junto al monte y consideran necesario actuar antes de que se produzca una tragedia.

Entre las principales reivindicaciones figuran la limpieza y el mantenimiento periódico de solares, parcelas y áreas forestales próximas a las viviendas, así como la retirada de maleza y otros materiales combustibles acumulados en puntos considerados de riesgo.

También solicitan la recuperación y acondicionamiento de la Cañada Real de Torreagüera, situada en la falda de la Costera Sur y que conecta Los Ramos con La Alberca. Según denuncian, algunos tramos, especialmente a su paso por El Secano, "presentan dificultades que limitan su función como vía de acceso, seguridad y cortafuegos".

Además, los convocantes reclaman la elaboración de un plan específico de prevención y actuación frente a incendios que garantice la seguridad de los vecinos de El Secano y Montegrande. Insisten en que "la concentración no tiene carácter político" y la definen como "una llamada a la responsabilidad tanto de las administraciones públicas como de los propietarios de terrenos para proteger a la población y al entorno natural".

La movilización llega apenas unos días después del incendio forestal declarado en el parque regional de El Valle-Carrascoy, a la altura de Los Garres, que mantuvo en alerta a miles de vecinos durante más de 24 horas. El fuego afectó a 177 hectáreas de terreno y obligó al desalojo preventivo de unas 50 viviendas, con alrededor de un centenar de personas afectadas.

Aunque la superficie quemada quedó lejos de la registrada en otros grandes incendios de la Región de Murcia, la cercanía de las llamas a núcleos habitados como Los Garres, San José de la Montaña o Algezares generó una gran preocupación entre los residentes. La emergencia movilizó a centenares de efectivos, incluidos más de 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y ha reabierto el debate sobre la gestión forestal y las medidas preventivas ante la llegada del verano.