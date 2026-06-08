De ciudadanos a expertos: Inicia la segunda fase de encuestas para diseñar el nuevo PGOU en Murcia

Arranca la segunda fase de encuentas para diseñar el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia, la herramienta urbanística con la que se define el futuro del municipio al establecer, entre otras cuestiones, los usos del suelo.

En esta línea, el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, explicó que "el nuevo Plan General de Ordenación Urbana es una de las herramientas más importantes para definir el modelo de ciudad que queremos para las próximas décadas. No se trata únicamente de planificar el crecimiento urbanístico, sino de construir una ciudad más sostenible, cohesionada y preparada para afrontar los retos del futuro".

Tras realizar más de mil encuestas ciudadanas realizadas durante la primera etapa del proceso participativo, el Ayuntamiento ha iniciado una ronda de entrevistas en profundidad a agentes clave del municipio, "una etapa más especializada que permitirá incorporar conocimiento experto y visiones estratégicas sobre los principales desafíos que marcarán el desarrollo de Murcia en las próximas décadas", indicaron desde el Consistorio.

Y, en este sentido, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, resaltó que, "tras escuchar directamente a los ciudadanos a través de las encuestas, damos un paso más incorporando la experiencia y el conocimiento de personas y entidades que conocen en profundidad la realidad de Murcia".

En total, participarán dieciséis representantes de los ámbitos territorial, económico y social, entre los que figuran responsables de colegios profesionales, organizaciones empresariales, entidades sociales, asociaciones vecinales, organizaciones medioambientales y expertos vinculados a la planificación urbana y el desarrollo territorial.

Los resultados servirán para preparar las mesas de trabajo sectoriales y grupos de discusión

Las conclusiones de esta fase servirán para preparar las próximas mesas de trabajo sectoriales y grupos de discusión que abordarán los tres grandes ejes sobre los que se construirá el futuro documento: el modelo territorial, el desarrollo económico y el espacio urbano y ciudadanía.

Representantes

En el ámbito territorial, participarán representantes vinculados al urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente y las infraestructuras, como María José Peñalver, secretaria general del Consejo General de los Colegios de Arquitectos de España; Antonio Luis Mármol, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación; Salvador Navarro, presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE); José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM); Alejandro Lázaro, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; y Arturo García Agüero, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.

La dimensión productiva contará con la participación de representantes del tejido empresarial, comercial y financiero del municipio, como Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas; Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia; Bartolomé Viudez, vicepresidente de Cajamar; Santiago Vera, presidente de la Federación Murcia Área Comercial (MUÁC), en representación del sector comercial local; así como Severiano Arias, director general de Tranvía de Murcia.

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La dimensión social incorpora la visión de entidades representativas de la sociedad civil y de los servicios a la ciudadanía, con la participación de Carmen Gil Montesinos, presidenta de FAMDIF; José Luis Marco, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio de Murcia, que aporta la perspectiva de barrios y pedanías a través del movimiento vecinal; José Antonio Cobacho, presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia; así como Rosa García, presidenta de Astrapace; y Jesús López, exsubdirector de Urbanismo y Huerta del Ayuntamiento de Murcia.