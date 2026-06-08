Avisos de exhumación y deudas de una década: El cementerio de Corvera en Murcia se pone firme con el plazo para domiciliar la cuota

El cementerio de Corvera acumula varias deudas por impago de las tasas: algunas más recientes, y otras desde hace ya una década. Y algunos vecinos de la pedanía murciana han recibido cartas con avisos de exhumación si no se depuran las cuentas.

Aunque algunos residentes de la localidad lamentan que desde hace unos años las tasas solo se pueden pagar mediante la domiciliación de la factura, el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Corvera aseguró a La Opinión que se ha concedido el tiempo suficiente para domiciliar el servicio y que esta única vía de pago responde a cuestiones organizativas y legales para asegurar el mantenimiento de las instalaciones, que son "pequeñas" y de titularidad privada.

Quejas vecinales

"En la parroquia de Corvera, el párroco y la Junta Parroquial impusieron desde el año 2024 que era obligatorio domiciliar la cuota del cementerio. Me puse en contacto con el párroco a través de dos correos electrónicos y no obtuve respuesta alguna. Mi intención era que facilitaran un número de cuenta, de la parroquia o del cementerio, para poder realizar el pago de la cuota correspondiente a un enterramiento", relató una de las vecinas afectadas a este diario.

"Le indiqué que no tenía ningún sustento legal para tal obligación, y que podría facilitar otras opciones de pago", prosiguió la residente de Corvera, quien también explicó que los servicios jurídicos del Obispado le remitieron, de nuevo, al párroco, quien le contestó al tercer correo enviado para solicitarle información sobre el enterramiento, su localización y una dirección postal para enviarle una carta, misiva que la vecina recibió el pasado 27 de abril.

En la carta certificada, a la que ha tenido acceso La Opinión, se indicaba que, en caso de no realizar el pago pendiente en el plazo de 15 días hábiles después de recibir el mensaje, se procedería a la exhumación de los restos cadavéricos y a la extinción del uso de las unidades de enterramiento.

"En todas las ocasiones indico la intención de pagar, no nos negamos a ello, tan solo se solicita que no sea obligatoria la domiciliación de la cuota como, por ejemplo, una transferencia bancaria", lamentó la vecina, quien aseguró que más residentes de Corvera se encuentran en la misma situación.

"Nuestra reivindicación, como la de muchos otros vecinos, es que la domiciliación no sea la única forma de pago, y que sepamos el importe del recibo. Nunca se ha sabido hasta que se iba a pagar a la puerta del cementerio.Con motivo de la pandemia, el cobro se realizaba en la entrada a la iglesia", concluyó la vecina contactada por esta redacción.

"Es una cantidad irrisoria"

Sin embargo, la versión ofrecida por el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario difiere de las quejas vecinales. El párroco asegura que es tan solo un grupo muy reducido de personas con el que se tiene problemas a la hora de cobrar las cuotas y que, de hecho, "hay gente que debe recibos de muchos años", incluso desde hace una década, según detalló.

Asimismo, el párroco indicó que la domiciliación de las cuotas responde a la normativa diocesana y a cuestiones organizativas, pues se trata de "un cementerio pequeño", de titularidad privada, por lo que no pueden permitirse contratar a trabajadores y tienen que recurrir a subcontratar empresas para las labores de mantenimiento. Y, por todo ello, quieren que todos los gastos e ingresos queden reflejados en facturas.

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Por último, el párroco explicó que, aunque se pierden los derechos de uso de los nichos al pasar un año sin pagar las cuotas, la parroquia ha levantado bastante la mano en este sentido, y que la carta recibida por los vecinos que todavía no han pagado es, en realidad, el penúltimo aviso. Si no pagan, recibirán una última carta antes de la exhumación, que se realizará "con absoluta dignidad" y los restos pasarán a un osario hasta que los recojan los familiares.