¿Qué tiendas y supermercados abren durante el puente del día de la Región de Murcia?

En junio llega el calor, pero eso no significa que lleguen las vacaciones. En la mayoría de los casos, son los últimos 30 días de trabajo antes del ansiado descanso.

Es un periodo que, además, se suele 'hacer largo' porque se conjugan varios factores: las ganas de terminar y de pillar la maleta para emprender esa aventura que llevas planeando todo el año, la subida del termómetro -y más en Murcia-, y la ausencia de puentes.

Sin embargo, los habitantes de la Región cuentan con una ventaja sobre el resto de España en este sentido: el puente del 9 de junio, el Día de la Región de Murcia.

En cualquier caso, para que puedas planificar tus compras en los próximos días, te dejamos en esta pieza los horarios de apertura de los supermercados, centros comerciales y tiendas más importantes del territorio regional.

Tiendas y centros comerciales abiertos durante el puente de la Región

Buenas noticias para aquellos que planean irse de compras durante el puente. Los centros comerciales de Murcia -Nueva Condomina, ThaderLa Noria y Atalayas- abrirán de la manera que lo hacen habitualmente. Es decir, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche tanto este domingo 7 como el martes 9. En los cuatro casos abrirán tanto las tiendas como la restauración.

Parque Almenara, en Lorca, abrirá también los días 7 y 9 de junio. Espacio Mediterráneo de Cartagena también recibirá al público estos dos días, lo hará, concretamente de nueve de la mañana a diez de la noche en el caso de los hipermercados y cafeterías; la restauración, en cambio, abrirá desde las doce del mediodía hasta la una de la madrugada; las tiendas tendrán las persianas levantadas de diez de la mañana a diez de la noche.

El centro comercial Dos Mares, de San Javier, también tendrá sus puertas abiertas de par en par tanto el domingo como el martes. En su caso concreto, las tiendas estarán desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche y la restauración hasta las once.

Tanto Zara como Stradivarius acogerán al público en estos dos días, sin embargo, lo harán con un horario especial: de 12.00 a 21:00 -su horario habitual es de 10.00 a 21.30-.

El Corte Inglés también abrirá tanto en Cartagena como en Murcia. Lo hará, no obstante, con un horario especial de 11.00 a 21.00.

Otras tiendas de la Región como Mediamarkt o Ikea informan que también abrirán en su horario habitual durante este puente.

El interio del Centro Comercial Thader. / L.O.

Supermercados abiertos durante el puente de la Región

Procrastinar es casi más humano que respirar, y es que cuando miramos al frigorífico cerca de un festivo y vemos que faltan algunas cosas nos recorre por la espina dorsal un escalofrío que introduce la pregunta de si abrirán los supermercados.

Para ti, querido compañero procrastinador, buenas noticias: prácticamente todos los supermercados de la Región abrirán el próximo martes. La excepción de la regla es el Mercadona que, normalmente, no abre ni domingos ni festivos.

Por su parte, la totalidad de los Carrefour ubicados en el territorio del Levante español abrirán. También se podrán hacer compras en los supermercados Lidl, que están abiertos este domingo y lo estarán el martes 9 de junio.

Al respecto de los puntos de venta de DIA, abren tanto hoy como el martes en su mayoría, pero conviene consultar individualmente cada establecimiento para comprobarlo. De igual forma, abrirán los Aldi.