Una plaza peatonal que emula la huerta dará la bienvenida a Murcia por Ronda Norte: Así es el proyecto de los MUHER

La Plaza de La Opinión se abrirá por primera vez al peatón, tal y como ideó Dennis Oppenheim cuando instaló en una de las principales entradas a la ciudad de Murcia su Jardín de Cactus.

Aunque la glorieta se despedirá de los cactus, así como del corazón gigante, para dejar espacio al nuevo proyecto ideado por el estudio de arquitectura MUHER, que consta de una escultura monumental de más de 15 metros de altura, dos fuentes desbordantes y siete limoneros, entre otros elementos.

El Ayuntamiento aprobará en los próximos días el proyecto básico y de ejecución de la remodelación y creación de accesos peatonales a la antes denominada Plaza de Castilla, con un presupuesto de casi 600.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

"Dar vida"

El objetivo será "dar vida" a la plaza, en palabras de Manuel Herrera, del estudio de arquitectura MUHER, en el que trabaja junto a María Herrera, la nueva incorporación generacional.

Como explicó Herrera a La Opinión, "jugando con las letras de Murcia", el estudio MUHER ideó un homenaje a los 1.200 años de historia de la ciudad, con la luz y el agua como protagonistas.

El elemento central será una escultura monumental, de más de 15 metros de altura, que representará la palabra Murcia. En concreto, será la letra i, estilizada como una palmera, la que supere los 15 metros.

El conjunto, además, "emula la huerta de Murcia", con elementos como limoneros y dos fuentes desbordantes que rodearán la plaza. Asimismo, el espacio incorporará semáforos inteligentes que priorizarán al peatón y varias medidas para combatir el efecto isla de calor.

La primera impresión de la urbe

"Vamos a convertir la primera imagen que muchos visitantes tienen de Murcia -pues articula la conexión de la Ronda Norte con la autovía A-30- en un espacio a la altura de la ciudad: ordenado, accesible y con identidad propia, pensado tanto para los que llegan como para todos los murcianos", resaltó José Guillén, responsable de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente que promueve este proyecto.

Guillén destacó que será "un espacio a la altura de la ciudad: ordenado, accesible y con identidad propia»"

Y en el mismo sentido se expresó Manuel Herrera. Esta rotonda es, en cierta medida, la primera impresión al entrar en la ciudad, por lo que se planteó un espacio "ordenado en altura, accesible y con identidad propia".

El Ayuntamiento contactó en un inicio con tres estudios de arquitectura, y finalmente la ganadora fue la propuesta de los MUHER, que ya vienen "con experiencia de plantear tecnología adaptada al servicio de la ciudad", pues fueron también los ganadores de un concurso internacional para remodelar un parque de 4.000 metros cuadrados en China.

Combatir el efecto isla de calor

La plaza, en su estado actual, "es como una parrilla", expuso Herrera. Por ello, el nuevo diseño presta atención a combatir el efecto isla de calor, así como a mejorar la calidad del aire en el entorno.

Y una de las soluciones es incorporar el agua como uno de los grandes protagonistas, con elementos como las dos fuentes desbordantes y nebulizadores de agua.

Además, "la vegetación no es solo decorativa", pues también está pensada para rebajar la temperatura. Aunque en la mayor parte de la superficie no se puede plantar nada, pues la glorieta se ubica sobre un túnel, en la zona entre la Escuela de Idiomas y los supermercados Mercadona y Super Dumbo se instalarán siete limoneros que "abrazan" por detrás a las letras y sirven de fondo para el escenario de la obra.

Y a los árboles se unirá césped artificial que filtra el agua de la lluvia y ayuda a crear un "microclima", explicó Herrera.

Semáforos inteligentes

Otro de los aspectos más relevantes es la incorporación de semáforos inteligentes para que, si hay poco tráfico, den prioridad al peatón. En esta línea, Herrera indicó que pretenden posicionar a Murcia como un modelo de movilidad sostenible, "pensado para el peatón", aunque sin renunciar a la fluidez del tráfico.

Los accesos peatonales funcionan "como un embudo" que "invita a entrar", expuso Herrera

Los accesos peatonales a la rotonda se articulan como el símbolo del Yin y el Yang y funcionan "como un embudo" que "invita a entrar", expuso el arquitecto. Además, los pasos de peatones estarán dotados de puntos de luz inteligentes que marcarán el sendero y, con todo, el recorrido se ha planteado como "una experiencia sensorial para el peatón". Cabe también mencionar que el espacio contará con rampas para garantizar la accesibilidad y mobiliario urbano como bancos para crear zonas estanciales.

Eficiencia energética

Por otro lado, Herrera explicó que otro de los propósitos del estudio era que la rotonda "envejezca bien", por lo que desde el estudio MUHER prestaron atención a aspectos como la eficiencia energética y las bajas necesidades de mantenimiento, pues las fuentes estarán dotadas de un sistema de recirculación del agua y los árboles de riego inteligente.

El resultado final será un guiño a la huerta de Murcia y a su histórico sistema hidráulico, en honor al aniversario de la fundación de la ciudad, pero visto desde el prisma de la sostenibilidad y las tecnologías inteligentes.

Y lo más importante es que, a través de esta remodelación, la ciudadanía murciana podrá, por primera vez, disfrutar de este espacio, pues los únicos accesos serán los dos pasos de peatones y, con las dos fuentes, se creará una suerte de "parque cerrado", resaltó el arquitecto.

La iniciativa, además, se enmarca en el proyecto europeo URBACT TactiCity, que busca aumentar la participación ciudadana en los proyectos urbanos, del que también forma parte la propuesta para remodelar y peatonalizar la Plaza Preciosa y conectarla con el paseo de Alfonso X.

Noticias relacionadas

Desde el Consistorio también recuerdan que esta intervención se enmarca en la estrategia del equipo de Gobierno local de recuperación de espacios públicos para el peatón que, además, incorpora arte urbano, agua y vegetación para una ciudad más habitable, accesible y sostenible.