Muñoz Rojo, el jamón de Murcia que siempre está con la Roja

La familia Muñoz Rojo vuelve a situar su Jamón Curado 50% Duroc en el centro de la escena gastronómica ante la llegada de la temporada estival. Su producto se ha convertido ya en una referencia de nuestra gastronomía y no puede faltar en ese momento que todos los españoles están esperando: sentarse frente al televisor con los suyos y ver un partido de la Roja. La compañía se consolida como el aliado perfecto para cualquier propuesta culinaria: desde el icónico bocata con tomate y los tradicionales salmorejos, hasta sofisticados salteados o simplemente presentado en un impecable loncheado. Y cualquier de esos platos saben mucho mejor cuando aparecen en la mesa junto a un gol de Dani Olmo o Borja Iglesias.

La clave del éxito de Muñoz Rojo reside en una filosofía clara: escuchar al consumidor final. En un mercado que demanda salud sin renunciar al placer, este jamón destaca por dos pilares fundamentales.

El jamón 50% Duroc de Muñoz Rojo, siempre con la selección / LOM

Uno de ellos es la reducción de sal, puesto que cuenta con un perfil nutricional equilibrado que responde a las nuevas exigencias de bienestar. y el otro es el elevado valor proteico, es decir, una calidad nutricional de primer nivel sustentada por una selección rigurosa de cerdos 50% Duroc.

El aliado estratégico del canal HORECA

Además de en el hogar, Muñoz Rojo también ha logrado descifrar las necesidades del sector hostelero, diseñando un producto que equilibra la alta gastronomía con la eficiencia operativa y rentabilidad.

La innovación tecnológica aplicada en el proceso de curación les permite una facilidad de corte excepcional. Gracias a su estructura y acabado, la pieza minimiza la rotura de la loncha, permitiendo que incluso personal no especializado pueda ofrecer un loncheado perfecto, uniforme y profesional.

Este diseño inteligente no solo mejora la presentación en plato, sino que garantiza un mayor aprovechamiento de cada pieza, reduciendo mermas y optimizando la rentabilidad del establecimiento.

"Hemos creado un jamón pensado para que todo el mundo pueda disfrutarlo, tanto quien lo sirve como quien lo degusta", apunta la familia Muñoz Rojo.

El jamón que la hostelería necesitaba

El Jamón Curado 50% Duroc de la familia Muñoz Rojo ha logrado armonizar la máxima rentabilidad y facilidad de gestión para el hostelero, y el sabor auténtico e inconfundible que el cliente final exige.

Muñoz Rojo ha sabido conjugar la tradición charcutera con las tecnologías de vanguardia. / Muñoz Rojo

Esta temporada, explican desde la compañía, no se trata solo de elegir un jamón; "se trata de apostar por una pieza que cuida la salud, facilita el trabajo diario en cocina y eleva la experiencia gastronómica de principio a fin". Muñoz Rojo sigue marcando el estándar de lo que debe ser el jamón de la hostelería moderna: calidad, eficiencia y sabor sin fronteras.

Por esa razón, con motivo del Mundial de fútbol, ha decidido hacer llegar su jamón a todos los establecimientos hosteleros de la Región de Murcia gracias a la renovación del acuerdo de colaboración que mantiene con HoyTu, Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo.

Como dice la familia Muñoz Rojo, fervientes seguidores de la Selección, "nuestro jamón siempre ha estado con la Roja y queremos que ahora pueda estar con todos los que disfrutan como nosotros del Mundial".